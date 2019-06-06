قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة ومستشفى ميدانيا في طرابلس

أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أنها قصفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، واستهدفت طائرة مسيرة تركية الصنع، دون تسجيل ضحايا أو تأثر لحركة الملاحة الجوية.

من ناحيتها، نشرت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ظهر الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك، صورًا تظهر جانبًا من استهداف قوات حفتر المستشفى الميداني بمنطقة السواني، وكذلك قصف نادي الفروسية في منطقة جوادائم.

التفاصيل:

شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر أعلنت اليوم الخميس على صفحتها على فيسبوك: بعد قيام طائرة مسيرة تركية بالإغارة على قواتنا، قامت قواتنا الجوية بملاحقتها واستهدافها عند هبوطها في المدرج داخل قاعدة معيتيقة بالقرب من القسم العسكري.

موقع "أخبار ليبيا" نقل عن مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن "الضربة الجوية الدقيقة التي استهدفت هدفا عسكريا في مطار معيتيقة، بعد تحذيرات متكررة، هو تحييد هذا المطار تماماً عن الأعمال العسكرية بما يكفل استمرار عمله كمرفق مدني لأهالي العاصمة والمناطق المحيطة".

من جهتها، أكدت إدارة مطار معيتيقة استهداف المطار وتعرض مدرج الإقلاع للقصف، ثم أوضحت على صفحتها على فيسبوك أن "القصف بعيد عن المهبط والتشغيل يسير بشكل عادي".

كان مصدر بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، قد أعلن اليوم الخميس عن تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف.

عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق ذكرت أن "قصف مطار معيتيقة جاء في الوقت الذي تم فيه فتح فيه جسر جوي بين طرابلس وغات (جنوب غربي ليبيا) لنقل المساعدات والمعونات الطارئة في غات"، حسب المصدر نفسه.

بركان الغضب أوضحت أن "القصف الجوي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات وشحنها جوًا إلى غات".

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن اليوم أن مدينة "غات" التي اجتاحتها فيضانات وسيول خلال اليومين الماضيين تعد منطقة "منكوبة"، حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات وشلل الحياة في المدينة وتعطل جميع مرافقها.

كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (أوتشا) أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات منذ يوم الإثنين الماضي إلى أربع حالات وفاة، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى نزوح نحو 2500 شخص.

مدينة غات تشهد منذ يوم الإثنين الماضي هطول أمطار غزيرة وسيولا متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة.

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