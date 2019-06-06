حماس: واشنطن سلمت عالما فلسطينيا لإسرائيل بعد اعتقاله 11 عاما

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل، أمس الأربعاء، العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، بعد اعتقاله في سجونها 11 عاما.

وقالت الحركة في بيان لها، الخميس، إنه "في خطوة جديدة تعكس انحياز الإدارة الأمريكية الكامل للاحتلال، سلمت الولايات المتحدة العالم عبد الحليم الأشقر لإسرائيل، بعد أن قضى ظلما 11 عاما بالسجون الأمريكية". بعد أن فرضت عليه حوالي عامين من الإقامة الجبرية.

بيان حماس:

أشارت "حماس" إلى أنها كانت تجري حوارا مع بعض الدول (لم تذكرها) لاستقبال الأشقر، على أراضيها بعد الإفراج عنه من السجون الأمريكية.

اعتبرت أن خطوة الإدارة الأمريكية "مستنكرة ومرفوضة"، وحملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن حياة الأشقر وحريته.

الدكتور عبد الحليم من القامات الوطنية المشهود لها بالعلم والانتماء لوطنه وقضيته، والتي يفتخر ويعتز بها شعبنا.

خطوة الإدارة الأمريكية مستنكرة ومرفوضة، ونحملها المسؤولية الكاملة عن حياته وحريته، خاصة في ظل التاريخ الأسود الطويل للاحتلال في قهر شعبنا والعدوان عليه، وفِي مقدمتهم الأسرى والمعتقلون.

نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للإفراج عنه وتأمين حياته، خاصة أن سجنه في أمريكا وتسليمه لدولة الاحتلال مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق نفسه، كلف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، مكاتب العلاقات السياسية في الحركة، بإجراء اتصالات مع عدد من الدول لمتابعة قضية الأشقر.

ووصف هنية، بحسب بيان صادر عن مكتبه، تسليم الأشقر لإسرائيل، بأنه خطوة "مخالفة للأعراف والقوانين الدولية".

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