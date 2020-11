الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان ويبحث فرض عقوبات

أعلن الاتحاد الأفريقي، الخميس، أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان لحين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان

The #AU Peace and Security Council has with immediate effect suspended the participation of the Republic of #Sudan in all #AU activities until the effective establishment of a Civilian-led Transitional Authority, as the only way to allow the Sudan to exit from the current crisis pic.twitter.com/ioBlnfnxcl

— African Union Peace (@AU_PSD) June 6, 2019