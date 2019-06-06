الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان ويبحث فرض عقوبات

أعلن الاتحاد الأفريقي، الخميس، أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان لحين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان

خلافات وأعمال عنف

"اجتياح قاتل"

بهذا القتل الوحشي، يكون المجلس الانتقالي العسكري في #السودان قد قضى تمامًا على ثقة الشعب السوداني، وسحق آماله في حقبة جديدة من احترام حقوق الإنسان واحترام الحق في التظاهر بلا خوف. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ اجراءات فورية لإبداء أنه لا تسامحَ مع ما جرى https://t.co/ilSehRFPrc

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 4, 2019