"إسرائيل" تسعى لإفشال مشروع قرار أمريكي يؤيد حل الدولتين

رفض أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترمب، مطالب إسرائيلية بإيقاف مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين.

التفاصيل وفق هيئة البث الإسرائيلي "مكان":

الاقتراح بدعم من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وإذا ارتفع عدد الأصوات للتصويت، فمن المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ وتمريره بأغلبية كبيرة.

موقع "أكسيوس " الإخباري الأمريكي: مشروع القرار المذكور سيطرح على طاولة الكونغرس قريبًا.

مسؤولون في الإدارة الأمريكية برروا عدم تأييد فكرة حل الدولتين بأن هناك اختلافًا عميقًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول معنى هذا الحل.

السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسؤولون إسرائيليون آخرون يلحون على السيناتور ين غراهام وكريس فان هولين ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار.

دبلوماسيون في إسرائيل قالوا إنهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الإشارة إلى الوضع النهائي الذي تهدف إليه هذه المفاوضات.

أكسيوس: غراهام وفان هولين رفضا حتى الآن التوجهات الإسرائيلية بهذا الصدد.

الناطقة بلسان السناتور فان هولين، قالت إنه والسيناتور غراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة، وإنهما يعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل.

لم يرد أي تعقيب من السفارة الإسرائيلية في واشنطن على هذا النبأ.

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام

حل الدولتين وصفقة القرن: