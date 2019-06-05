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سياسة|مصر

مصر: مقتل عناصر من الشرطة في هجوم بسيناء

عناصر من الجيش المصري في سيناء
عناصر من الجيش المصري في سيناء
5/6/2019

قال التلفزيون المصري إن ثمانية من عناصر الشرطة قتلوا و5 مسلحين إثر هجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

التفاصيل
  • تقارير إخبارية ذكرت أن نقطة التفتيش الأمنية رقم 14 بشمال غرب العريش تعرضت لهجوم أثناء صلاة عيد الفطر.
  • التقارير: قوات الأمن تصدت للهجوم الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.
  • شوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش عقب الهجوم.
خلفيات
  • يخوض الجيش المصري حربا ضد مسلحي تنظيم الدولة في سيناء منذ سنوات.
  • أخفقت قوات الجيش والشرطة في القضاء على مسلحي التنظيم على مدى ثماني سنوات.
  • تعرضت عدة كمائن للجيش والشرطة في سيناء إلى هجمات متكررة على مدار السنوات الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات من المجندين والضباط.
  • شنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية كبرى على المسلحين في سيناء في فبراير شباط من العام الماضي عقب هجوم على مسجد في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قتل فيه مئات المصلين.
  • انتقدت منظمات حقوقية ممارسات قوات الأمن والجيش في سيناء وقالت إنها تشن عمليات اعتقال جماعية للسكان وقصف مناطق مدنية وطرد عشرات الآلاف من منازلهم، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، بينما تعرض آلاف آخرون للاعتقال والتعذيب.
  • تفرض السلطات المصرية تعتيما إعلاميا لمنع أي تغطية صحفية مستقلة للأوضاع في سيناء.
  • لا يسمح بدخول أي صحفي محلي أو أجنبي إلى سيناء، فضلا عن منع المنظمات الإنسانية والإغاثية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من دخول سيناء.
  • نفى الجيش المصري صحة تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات حقوقية للجيش خلال الحملة الأمنية في سيناء وقال إن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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