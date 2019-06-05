مصر: مقتل عناصر من الشرطة في هجوم بسيناء

قال التلفزيون المصري إن ثمانية من عناصر الشرطة قتلوا و5 مسلحين إثر هجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

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تقارير إخبارية ذكرت أن نقطة التفتيش الأمنية رقم 14 بشمال غرب العريش تعرضت لهجوم أثناء صلاة عيد الفطر.

التقارير: قوات الأمن تصدت للهجوم الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

شوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش عقب الهجوم.

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