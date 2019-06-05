مستشار ولي عهد أبوظبي أمام المحاكم الأمريكية بفضيحة أخلاقية

أمرت محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية، بترحيل رجل الاعمال اللبناني جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي، إلى ولاية فرجينيا.

وسيمثل نادر أمام محكمة فيدرالية على خلفية تهم تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال.

مستشار ولي عهد أبو ظبي يَمثل أمام محكمة في نيويورك:

أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك أن المحكمة حذرت جورج نادر من مغبة محاولة الهروب من الولايات المتحدة بحجة وضعه الصحي.

كان محامي جورج نادر يسعى لتامين بقائه في إقامة خاصة او مستشفى في فيرجينيا بسبب وضعه الصحي لحين عرضه على المحكمة.

قال المحامي إن موكله يقيم في ابوظبي وإنه جاء الى نيويورك قادما من دبي بهدف العلاج بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة عملية جراحية في القلب أُجريت له في المانيا.

ما القصة؟

رجل الأعمال جورج نادر الذي عرف لسنوات كمستشار لولي عهد ابوظبي مَثُل أمام إحدى المحاكم الفيدرالية في نيويورك وذلك غداة توقيفه في مطار "جون أف كيندي" في نيويورك واتهامه بحيازة ونقل مواد اباحية لأطفال قصر.

استمعت المحكمة في ولاية نيويورك الأمريكية لمحامي نادر الذي يسعى لوضع ترتيبات أمنية تأخد بعين الاعتبار وضع موكله الصحي لدى ترحيله إلى فرجينيا حيث وجهت له محكمة فيدرالية هناك تهما تتعلق بحيازة اشرطة جنسية لأطفال.

كانت قاضية المحكمة الفيدرالية في نيويورك أمرت، أمس الاثنين، باحتجاز جورج نادر لحين البت في اجراءات كفالته مشيرة إلى أن نادر لديه جميع الدوافع للهروب خارج البلاد.

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن القاضية الفيدرالية شيريل بولاك قالت أثناء جلسة أولية، أمس الاثنين، أنه لولا وضعه الصحي لكانت رحلته بشكل فوري لمحكمة فرجينيا مشيرة إلى أن نادر لديه جميع الدوافع للهروب خارج البلاد.

وصل نادر لنيويورك قادما من وجهة غير معلومة حتى الأن حيث كان من المفترض أن يتوجه لمستشفى "ماونت سايناي" في نيويورك لإجراء فحوص طبية بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة عملية جراحية على القلب أجراها قبل 5 أسابيع بحسب "سي إن إن".

وقع جورج نادر وهو مستشار ولي عهد أبو ظبي والمقرب من ولي عهد السعودية في شباك الأجهزة الأمنية الأمريكية بتهمة حيازة ونقل أفلام إباحية لأطفال أعمارهم ما بين العامين و14عاما تم ضبطها معه قبل أكثر من عام في مطار دليس بواشنطن قادما من دبي.

ضبط هذه المواد تم بالصدفة خلال عملية لـ "اف بي آي كان غرضها التفتيش عن مواد متعلقة بتحقيق روبرت مولر بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

من هو جورج نادر؟