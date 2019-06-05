شاهد: نائبة مسلمة بالكونغرس تبكي خلال قراءتها رسائل تهديد بقتلها

بكت النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب خلال جلسة استماع بمجلس النواب وهي تقرأ تهديدات بالقتل، تلقتها منذ فوزها في الانتخابات ودخولها الكونغرس.

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انهمرت الدموع من عيني طليب التي تنحدر من أصل فلسطيني وهي تقرأ مقتطفات من رسالة تهديد جاءت إليها تشيد بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا مع تمنيات بهجوم آخر في الولايات المتحدة.

قراءة طليب للتهديدات جاءت خلال جلسة للجنة الفرعية المعنية بالرقابة على الحقوق المدنية والحريات المدنية بعنوان "مواجهة دعاة تفوق الجنس الأبيض: الاستجابة الفيدرالية".

جاء في الرسالة التي قرأتها طليب "الهجوم على المسجد بداية رائعة، ندعو ونأمل أن يستمر الهجوم في الولايات المتحدة، المسلم الوحيد الجيد هو المسلم الميت".

قرأت طليب، وهي منتمية للحزب ديمقراطية وانتخبت عن ولاية ميشغان، رسائل التهديدات وسط دعوات للديمقراطيين بالمجلس لكي تركز الحكومة الاتحادية على مكافحة جماعة " تفوق الجنس الأبيض" والإرهاب المحلي.

قالت طليب: " أنا أم، وأريد أن أذهب للمنزل إلى أطفالي"

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