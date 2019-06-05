شاهد: قطر تتسلم أول فوج من مقاتلات "رافال" الفرنسية

تسلمت الدوحة، الأربعاء، أول فوج من مقاتلات رافال "العاديات" القادمة من فرنسا.

الدوحة تسلمت أول فوج من مقاتلات "رافال":

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضر حفل استقبال الضباط وضباط صف وأفراد سرب مقاتلات الرافال، التابعين للقوات الجوية القطرية، القادمين من فرنسا على متن الفوج الأول من سرب مقاتلات الرافال القطري (العاديات)".

حضر الاستقبال، وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، ورئيس أركان القوات المسلحة غانم بن شاهين الغانم، واللواء الركن سالم حمد النابت، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، وفرانك جيلى، سفير فرنسا في قطر.

الوكالة أضافت أن الشيخ تميم، شاهد عرضا جويا حيا للطائرات "قام به طيارو القوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك لدى وصولها قاعدة دخان الجوية".

في مايو / أيار 2015، وقعت الدوحة وباريس اتفاقية لتزويد القوات الجوية الأميرية، بـ 24 طائرة من مقاتلات "رافال"، ألحقتها بتفعيل بند زيادة 12 طائرة إضافية.

أٌطلق اسم "العاديات" على السرب القطري، ليكون الاسم الرسمي لها، تيمنا بذكرها في القرآن الكريم.

وقعت الدوحة الصفقة مع شركة "داسو" للصناعات الجوية، وتقضي بتسليمها 36 مقاتلة من هذا النوع.

تسلمت الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، مقاتلة واحدة من العدد الإجمالي المذكور.

بموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات الطيارين والميكانيكيين القطريين، تدريبات على أيدي مدربين من القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

تزامنت عملية التسلم، مع مرور عامين على حصار قطر، واندلاع الأزمة الخليجية.

نشرت وزارة الدفاع القطرية في حسابها على تويتر فيديو يعرض قدرات الطائرة تزامناً مع عملية التسليم.

قطر تحصن سماءھا بدرع جدید وتتسلم الفوج الأول من طائرات (الرافال) المقاتلة التي تتوجه اليوم إلى أرض الوطن بقيادة قطرية.#رافال_العادیات pic.twitter.com/n60oBT1d2r — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) June 5, 2019

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