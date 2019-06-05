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سياسة|السودان

شاهد: انتشال جثث متظاهرين سودانيين من النهر

5/6/2019

أظهرت مقاطع فيديو عملية انتشال جثث متظاهرين من نهر النيل في الخرطوم، وذلك إثر فض دموي لمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم يوم الإثنين.

كان نشطاء اتهموا قوات الدعم السريع بإلقاء جثث متظاهرين في النيل بعد فض اعتصام القيادة العامة.

كما أكدت لجنة أطباء السودان المركزية توثيق انتشال 40 جثة من نهر النيل أمس نقلتها القوات الأمنية لجهة غير معلومة.

وكانت اللجنة قد ذكرت في وقت سابق أن حصيلة ضحايا عملية الفض ارتفعت إلى 60 قتيلا.

كما أظهر مقطع فيديو عددا من جنود الدعم السريع وهم يرقصون بعد سيطرتهم على شوارع العاصمة.

البرهان: نمد أيدينا للتفاوض
  • أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية.
  • جاء ذلك حسب خطاب متلفز بثه التلفزيون السوداني ونقلته فضائيات عربية، بعد يوم من إعلان البرهان وقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.
  • البرهان: نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للجرحى عاجل الشفاء.
  • قال البرهان إنه لا يزال مستعدا لتسليم السلطة لحكومة منتخبة مضيفا "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
  • الثلاثاء، أعلن تجمع المهنيين السودانيين (المعارض)، رفض قرارات المجلس العسكري، التي تفضي لانتخابات عامة في غضون 9 أشهر.
  • جدد التجمع في بيان "التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح منعاً للفوضى".
فض اعتصام القيادة العامة
  • اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة الإثنين وقامت بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة.
  • نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة"، وسط تحقيقات رسمية بدأت من جانب النيابة السودانية في تلك الأحداث.
المصدر : وكالات
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