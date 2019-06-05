شاهد: الحوثيون يعلنون سيطرتهم على 20 موقعا للجيش السعودي

أعلن المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثي في اليمن، الأربعاء، سيطرتهم على أكثر من 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في محور نجران خلال الـ 72 ساعة الماضية.

التفاصيل:

المتحدث قال إن عناصر الحوثيين هاجموا "مواقع العدو في نجران بشكل مباغت من ثلاثة مسارات المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس"، حسبما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

المتحدث أضاف: "مرتزقة العدوان أصيبوا بحالة ذعر وهلع وأن أكثر من مائتين منهم سقطوا بين صريع وجريح، كما تم أسر عدد آخر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم".

المتحدث أشار إلى أن قوات الحوثيين تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية ومدرعة سعودية، كما "اغتنموا أسلحة وعتادا عسكريا كبيرا".

كما أعلن الحوثيون سيطرتهم على مساحة 40 كلم في مناطق قتال بمحافظة الجوف المحاذية لحدود السعودية.

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