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سياسة

شاهد: الحوثيون يعلنون سيطرتهم على 20 موقعا للجيش السعودي

5/6/2019

أعلن المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثي في اليمن، الأربعاء، سيطرتهم على أكثر من 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في محور نجران خلال الـ 72 ساعة الماضية.

التفاصيل:
  • المتحدث قال إن عناصر الحوثيين هاجموا "مواقع العدو في نجران بشكل مباغت من ثلاثة مسارات المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس"، حسبما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.
  • المتحدث أضاف: "مرتزقة العدوان أصيبوا بحالة ذعر وهلع وأن أكثر من مائتين منهم سقطوا بين صريع وجريح، كما تم أسر عدد آخر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم".
  • المتحدث أشار إلى أن قوات الحوثيين تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية ومدرعة سعودية، كما "اغتنموا أسلحة وعتادا عسكريا كبيرا".
  • كما أعلن الحوثيون سيطرتهم على مساحة 40 كلم في مناطق قتال بمحافظة الجوف المحاذية لحدود السعودية.  
خلفيات:
  • للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي، ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
  • عقدت السعودية قمتين بمكة، غلب عليهما توجيه انتقادات لإيران الأيام الماضية، بالتزامن مع تصاعد توتر بين طهران وواشنطن، دفع البنتاغون لإعلان إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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