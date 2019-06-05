خطوة نادرة.. الجيش الباكستاني يوافق على تخفيض ميزانيته

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن الجيش وافق على خطوة نادرة بخفض ميزانيته الضخمة لمدة عام وذلك للمساعدة في التخفيف من "الوضع الاقتصادي الحرج" للبلاد.

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