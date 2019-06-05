خامنئي: مؤتمر البحرين هدفه تحقيق خطة الخيانة الخبيثة الأمريكية

انتقد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الأربعاء الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ووصفها بأنها "خطة الخيانة الخبيثة"، داعيا دول الخليج إلى عدم دعمها.

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تستعد واشنطن لطرح الشق الاقتصادي من خطتها المنتظرة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتي تعرف بـ"صفقة القرن"، في مؤتمر في البحرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر: الهدف من هذا المؤتمر هو تحقيق خطة الخيانة الخبيثة الأمريكية المسماة "صفقة القرن"

خامنئي: صفقة القرن لن تتحقق وهذه الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولن ترى النور.

خامنئي: زعماء بعض البلدان الإسلامية يمهدون الأرضية لتطبيق صفقة القرن.

خامنئي: خيانة بعض البلدان الإسلامية للقضية الفلسطينية تستدعي الانتباه.

خامنئي: على حكام السعودية والبحرين أن يعرفوا أنهم دخلوا مستنقعا لا نهاية له.

الاستفتاء بديلا

خامنئي: إجراء استفتاء هو الحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

خامنئي: يتعين إجراء تصويت يشارك فيه سكان فلسطين المسلمين والمسيحيين واليهود إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين حول نظام الحكومة.

خامنئي: نضال الشعب الفلسطيني يجب أن يستمر حتى إجراء الاستفتاء.

خامنئي: رأي إيران يخالف رأي القادة العرب في السابق الذين كانوا يعتقدون أنه يجب إلقاء اليهود في البحر.

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