بعد عامين على الحصار.. قطر تؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بالحوار

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن حل الأزمة الخليجية لن يكون إلا بالحوار.

التفاصيل:

رئيس الوزراء القطري أشار في تغريدة له، الأربعاء، على صفحته بموقع تويتر بمناسبة مرور عامين على الأزمة، إلى أن الحصار "صنع واقعاً جديداً وتحديات استطعنا تجاوزها والمضي قُدماً نحو تحقيق إنجازاتنا ومشاريعنا"، مشيرا إلى صلابة موقف بلاده وثباته.

مرت سنتان على فرض #حصار_قطر الذي صنع واقعاً جديداً وتحديات إستطعنا تجاوزها والمضي قُدماً نحو تحقيق إنجازاتنا ومشاريعنا، بفضل الله والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهنا نؤكد على صلابة موقفنا وثبات مبادئنا وأن حل #الأزمة_الخليجية لا يكون إلا بالحوار. — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) June 4, 2019

وزارة الخارجية القطرية قالت، الأربعاء، في مقابلة صحفية أجرتها المتحدثة باسم الوزارة لولوة الخاطر، إن "تعنت دول الحصار"، يعرقل مساعي حل الأزمة الخليجية، التي تدخل اليوم عامها الثالث.

أبرز تصريحات الخاطر:

استمرار الأزمة الخليجية من شأنه تقويض مجلس التعاون الخليجي وجعل انتهاكات حقوق الإنسان هي الوضع القائم الجديد.

قطر لا تود القطيعة، ذلك لأن هناك روابط أقوى في المنطقة الخليجية، وهي الروابط الأسرية التي لا يمكن أن تُقطع حتى مع استمرار الأزمة لعامين حتى الآن.

حينما يتعلق الأمر بالاجتماعات على المستوى العسكري والأمني في إطار التعاون العربي، والإسلامي، والدولي، وحتى على مستوى المجلس الخليجي، فإن قطر ملتزمة بالتعاون والاجتماعات على هذا الصعيد.

لا بد من القول إن دولة قطر تتبع سياسة الأبواب المفتوحة حول الحوار والتفاهم السياسي وتقريب وجهات النظر.

لولوة الخاطر المتحدث باسم وزارة الخارجية:

-حصار 5 يونيو 2017 كان صدمة كبيرة والحكومة تعاملت بكثير من ضبط النفس مع الوضع ولم تبادر بإجراءات مماثلة للتي قامت بها دول الحصار.

-رد فعل الشعب القطري أظهر الالتفاف الوطني والتعاضد والتكاتف بين القيادة الرشيدة وأطياف المجتمع#الدوحة #قطر pic.twitter.com/cgB2dTooLz — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) June 5, 2019

جهود الوساطة الكويتية لم تتوقف يوماً. ومنذ بدء الأزمة الخليجية، لم تألُ الكويت جهداً في إيجاد حلول ممكنة لتقريب وجهات النظر وأداء دور فعال، من خلال وساطتها بين قطر ودول الحصار.

تعنت دول الحصار في سلوكهم المستمر بالتصعيد، وعدم مقدرتهم على التراجع عن الخطوات التي اتخذوها ضد دولة قطر، ساهم في عرقلة جهود المساعي الكويتية للوساطة.

خيارات قطر مفتوحة ومتنوعة، ونحن نقيم استراتيجياتنا بالفعل، ودون الاعتماد على دول الحصار، حتى وإن عادت العلاقات.

"نحو التنمية والبناء"

شقيق أمير قطر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني؛ قال إنه "منذ أن تأسست قطر وهي تسير نحو التنمية والبناء".

الشيخ جوعان أضاف عبر حسابه في تويتر: "خلال مرور سنتين على الحصار تحققت أفضل مراحل ذلك البناء بالتطور الكبير في كل المجالات".

شقيق أمير قطر تابع: "لقد حصلت قطر على المرتبة الأولى في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال الـ20 عاماً الماضية، ويقولون لك صبرنا عليهم 20 عام".

منذ أن تأسست قطر وهي تسير نحو التنمية والبناء وخلال #مرور_سنتين_علي_الحصار تحققت أفضل مراحل ذلك البناء بالتطور الكبير في كل المجالات ..

لقد حصلت #قطر على المرتبة الأولى في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال الـ 20 عاماً الماضية ، ويقولون لك صبرنا عليهم 20 عام .. — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) June 5, 2019

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