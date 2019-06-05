أعضاء بالكونغرس يسعون لإيقاف مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

قال مساعدون وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إن أعضاء بالكونغرس، وبينهم جمهوريون يعدون تشريعا يهدف لإيقاف خطط ترمب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.

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المساعدون قالوا إنه من المحتمل إعلان أول الإجراءات خلال أيام.

مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس قالوا إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيؤدي إلى سحب 22 ترخيصا أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونغرس تستغرق 30 يوما.

المساعدون: أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضا لإعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976 وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند "سلطة الطوارئ" بحيث يتم تضييق ثغرة استخدم إدارة الرئيس دونالد ترمب لها لتبرير بيع الأسلحة ومن ثم يقتصر استخدامها على "حالات الطوارئ الحقيقية".

دعم من الحزبين

توقع أعضاء في مجلس النواب أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

واكين كاسترو العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: يعتزم الحزبان العمل على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها.

يعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ عدة أشهر بسب الغضب من ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين جراء حملتهما العسكرية في اليمن وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

في مجلس الشيوخ قال مساعدون إن أعضاء المجلس يعتزمون التقدم "بقرارات رفض" مما يمهد الطريق أمام التصويت على صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترمب كل على حدة.

قال السناتور بوب منينديز، رئيس الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري لينزي غراهام، حليف ترمب الوثيق، لصحيفة واشنطن بوست إنهما سيعملان معا لتقديم 22 قرارا.

قال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث رسالة قوية للإدارة والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث بأن الكونغرس غير راض عن العملية.

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