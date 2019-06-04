5800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي ينتظرون عيد التحرير

أكد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قرابة 5800 أسير وأسيرة فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي موزعين على قرابة 22 سجناً.

وأضاف فروانة أن من بينهم 21 أسيرا عربياً، و540 اًسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة.

جاء ذلك في تقرير أصدره فروانة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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