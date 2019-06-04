ما الأدوار التي لعبها جورج نادر لصالح محمد بن زايد؟

ألقي القبض على رجل الاعمال جورج نادر بتهمة حيازة مواد إباحية لأطفال، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

عرف عن نادر قيامه بالعديد من الأدوار، خاصة لصالح ولي عهد أبو ظبي محمد زايد، إذ يعمل نادر مستشارا له.

أدوار جورج نادر

القيام بأدوار وساطة لدى حكومات في الشرق الأوسط خلال وجوده في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابية.

أحد الشهود في التحقيق المتعلق بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يبلغ من العمر 60 عاما، وهو أمريكي من أصل لبناني، وكثيرا ما عمل وسيطا لصالح حكومات، ومستشارا لولي أبو ظبي.

كثيرا ما شارك في اجتماعات بين كبار مستشاري ترمب ومسؤولين من الشرق الأوسط، وقام أيضا بجهود لصالح دولة الإمارات.

انضم إلى كبار المسؤولين الإماراتيين في اجتماع مهم لمساعدي ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2016، في مسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي الجديد.

بعد أسابيع ساعد نادر في ترتيب لقاء في سيشيل، جمع موفد ترمب إريك برينس وأحد كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو ديمتري ديمترييف، الذي بدوره كان يسعى لإقامة علاقات مع الإدارة الجديدة.

يعتقد أيضا بأن نادر شارك في جهود إماراتية لتحويل أموال من خلال إليوت برويدي، أحد شركاء الأعمال لترمب ومن جامعي التبرعات للحملة الانتخابية، للتأثير على آراء أعضاء الكونغرس بشأن قطر.

العام الماضي أدلى بشهادته أمام المحقق الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بوصفه شاهد عيان متعاون.

تشير وثائق مولر إلى دور لنادر في تقديم ديمترييف إلى برينس، اللذين ناقشا تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

القضية