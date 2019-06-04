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كتائب القسام توجه رسائل لملايين الهواتف بـ 8 لغات.. ما السبب؟

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
4/6/2019

قالت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستبعث برسائل لهواتف الملايين بثماني لغات لتسهيل الدعم المالي للمقاومة.

رسائل موثوقة:
  • القسام أطلقت حملة تبرع ضخمة لدعمها ماليًا من أجل مواصلة الكفاح ضد "إسرائيل".
  • المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، قال (الإثنين) في تصريح عبر قناته الرسمية في تطبيق تلغرام، إن تلك الرسائل موثوقة وصحيحة، وتهدف إلى تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد معها بالمال.
  • أبوعبيدة دعا للتعامل مع هذه الرسائل وترويجها ونشرها، موجهًا الشكر والتحية لداعمي المقاومة.
  • القسام أرفقت رسائلها بهاشتاج "#ادعم_المقاومة" وصفحات التبرع للغات الثماني وهي: العربية، الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الماليزية، الإندونيسية، الروسية.
  • المتحدث باسم القسام: نتقدم بالشكر والتحية لجماهير أمتنا التي استجابت ولا تزال لندائنا بدعم المقاومة بالعملة الرقمية إسنادًا لمعركتنا المفتوحة مع عدو الأمة الأول (الاحتلال الإسرائيلي).
  • كانت القسام قد أطلقت حملة في الأشهر الأخيرة دعت فيها "محبي المقاومة" الفلسطينية كافة إلى دعمها ومساندتها ماليا من أجل تطوير وسائلها، وذلك عبر عملة "بتكوين" الرقمية بآليات آمنة.
  • أبو عبيدة هنأ المسلمين في كل مكان بعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه "يحل وسط هجمة صهيونية همجية على الأقصى قبلة المسلمين الأولى".
  • مساء أمس الإثنين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر في فلسطين.
المصدر : الجزيرة مباشر
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