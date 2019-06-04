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سياسة

شاهد: نفق بين إسرائيل ولبنان عمقه 80 مترا

4/6/2019

عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، لقطات من داخل نفق مُعقد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل على عمق كبير تحت الأرض قائلا إنه كان مخصصا لعناصر من حركة حزب الله اللبنانية.

نفق بين إسرائيل ولبنان عمقه 80 مترا
  • متحدث باسم جيش الاحتلال قال إن بداية النفق على بعد كيلومتر واحد تقريبا داخل لبنان ويصل في عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا، عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.
  • يعج النفق بأسلاك كهربائية وصناديق التحكم في التيار الكهربائي ومعدات اتصالات، بحسب المتحدث.
  • جيش الاحتلال أشار إلى أنه اكتشف النفق في وقت سابق من العام خلال عملية عسكرية عُثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله المدعوم من إيران مضيفا أنه قد تم إغلاقها.
رد حزب الله
  • في رده على العملية الإسرائيلية، قال الأمين العام لحزب الله في يناير/ كانون الثاني الماضي إن الجماعة استطاعت دخول اسرائيل لسنوات، لكنه لم يقر بأنها المسؤولة عن حفر الأنفاق.
  • بحسب إسرائيل، كان يفترض أن يستخدم حزب الله الأنفاق لخطف أو قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين والاستيلاء على جزء من الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع أعمال عدائية.
     
خلفيات:
  • دارت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. ورغم تبادلهما الضربات داخل سوريا وفي هضبة الجولان المحتلة إلا أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية هادئة إلى حد بعيد.
  • بعد كشف الأنفاق حملت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية "أي عمل عنف أو أي انتهاك لقرار الأمم المتحدة 1701" الذي أنهى حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
  • تنظر إسرائيل لإيران باعتبارها أكبر خصم لها، وتعتبر حزب الله التهديد الرئيسي على حدودها.
  • شنت إسرائيل حملة ضربات عسكرية متزايدة الحزب وإيران في سوريا حيث يقاتلان في الحرب السورية إلى جانب قوات النظام السوري.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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