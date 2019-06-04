شاهد: مظاهرة في لوس أنجلوس تطالب بالإفراج عن دعاة سعوديين

نظم اتحاد المسلمين في لوس أنجلوس مظاهرة، الإثنين، للمطالبة بإخلاء سبيل الدعاة السعوديين سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بعد تقارير تحدثت عن احتمال إعدامهم عقب شهر رمضان.

مظاهرة للمطالبة بإخلاء سبيل سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري

نُظمت المظاهرة أمام القنصلية السعودية في لوس أنجلوس وشارك فيها عدد كبير من المتظاهرين، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

حضر المظاهرة أكاديميون من جامعة لوس أنجلوس منهم خالد أبو الفضل وعماد بايون وياسمين العظم وعثمان راكا، إضافة إلى أعضاء من منظمة "الرمز الوردي" النسائية المعروفة بمواقفها المناهضة للحروب.

طالب المتظاهرون المملكة العربية السعودية بإخلاء سبيل الدعاة الثلاثة.

دعا المشاركون في المظاهرة المسلمين في أنحاء العالم لرفع صوتهم في مواجهة موقف السلطات السعودية.

خلفيات:

اعتقلت السلطات السعودية العودة والقرني والعمري في سبتمبر 2017، وبعد عام من القبض عليهم، ظهر العودة في جلسة استماع مغلقة أمام محكمة جنائية خاصة، شكلتها وزارة الداخلية السعودية للنظر في قضايا الإرهاب.

وجهت المحكمة للعودة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، من بينها تهم تتعلق بالانتماء إلى "تنظيمات إرهابية"، والتي قال الادعاء إنها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.