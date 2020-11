شاهد: مظاهرة في لوس أنجلوس تطالب بالإفراج عن دعاة سعوديين

نظم اتحاد المسلمين في لوس أنجلوس مظاهرة، الإثنين، للمطالبة بإخلاء سبيل الدعاة السعوديين سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بعد تقارير تحدثت عن احتمال إعدامهم عقب شهر رمضان.

Protest at Saudi Consulate in Los Angeles. Stop the Executions-Free thé Prisoners Now! #boycottSaudi join us https://t.co/kZQPn6Pkmu #masgla pic.twitter.com/x8dOwerkI0

— CODEPINK (@codepink) June 2, 2019