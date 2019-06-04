شاهد: الأمن الفلسطيني يمنع صلاة العيد الثلاثاء لحزب التحرير بالخليل

تدخلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الثلاثاء، لمنع عناصر من "حزب التحرير الإسلامي" من الاحتفال بعيد الفطر بالمخالفة لقرار دائرة الإفتاء التي أعلنت أن يوم الأربعاء هو أول أيام العيد.

التفاصيل:

المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، قال لوكالة "رويترز" إن ما قام به حزب التحرير هو محاولة لفرض رأي حزبي بأن "العيد اليوم" مع وجود قرار من دائرة الإفتاء أن اليوم هو المتمم

لرمضان وهذا أمر مرفوض ولن نسمح بحدوثه معتبرا أن ذلك "فتنة".الضميري أضاف أنه عمل على تطبيق القانون موضحا أن الإفطار الجهري في رمضان ممنوع بالقانون.

يمنع القانون الأساسي الفلسطيني الجهر بالإفطار ويعاقب على ذلك بالحبس.

المتحدث باسم حزب التحرير، إبراهيم التميمي، قال "جئنا إلى المسجد لصلاة العيد ولنقيم هذه الشعيرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نُعظمها فوجدناهم قد حشدوا القوات وحشدوا القوات الخاصة والشغب وغيرهم، وكأننا جئنا لنقاتلهم أو جئنا لنعتدي عليهم.

التميمي أضاف: نحن جئنا إلى هنا لعبادة، وجئنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقاموا بإطفاء الكهرباء في المسجد والتضييق على الناس. لماذا التضييق على الناس في هذه العبادة؟".

اعتقالات

باهر صالح المتحدث باسم حزب التحرير في فلسطين قال إنه تم اعتقال 13 شخصا من محيط مسجد الأبرار في الخليل إضافة إلى الاعتداء على البعض "لمنع إقامة صلاة العيد".

صالح أضاف أنه خلال الليل كان هناك اعتقالات أخرى في مناطق أخرى في قلقيلية وجنين.

المتحدث باسم الحزب أوضح أن الحزب يلتزم بتعليمات قيادته المركزية على مستوى العالم مضيفا "نحن لا نتبع دور الإفتاء التي لها ولاءات سياسية ولا تتبع الشرع".

"أمة واحدة"

بيان صادر عن حزب التحرير قال "نؤكد أن المسلمين هم أمة واحدة لا تفرقها حدود ولا سدود، وأنه إذا تمت رؤية الهلال في قطر من أقطار المسلمين وثبتت هذه الرؤية بشكل شرعي، فهي رؤية للأمة بأسرها".

الحزب الذي يعرف نفسه بأنه "حزب سياسي مبدؤه الإسلام" أضاف أن "هذه الرؤية لا تخضع لتقسيمات سايكس بيكو الاستعمارية، ونؤكد أنه ثبتت رؤية هلال شهر شوال بشكل شرعي، وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال (عيد الفطر المبارك) حيث تمت رؤية الهلال في أكثر من بلد إسلامي".

موقف دار الإفتاء

الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة قال إن "دار الإفتاء هي الجهة الرسمية المخولة بالإعلان عن بدء رمضان وانتهائه وقد أعلنت أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وعلى جميع أبناء البلد الالتزام بذلك".

حسين أضاف "رؤية الهلال لم تتحقق في ثلاثة أماكن لرصد الهلال في القدس والخليل والجليل لذلك أعلنا أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان بناء على القواعد الشرعية".

حسين تابع قائلا "رسالتي إلى حزب التحرير وإلى غيرهم على الجميع الالتزام برأي الجماعة ونسأل الله أن يوفقنا إلى الالتزام بالجماعة".

المفتي أوضح أن "ما قام به حزب التحرير اليوم مخالف للقواعد الشرعية وقواعد الالتزام برأي الجماعة وما صدر عن دار الإفتاء كجهة رسمية صاحبة للقرار".

وحدة المطالع

خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري قال إن هذه المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994، التي لم يتوافق قرار مجلس الإفتاء مع السعودية في تحديد عيد الفطر، مشيراً إلى أن اللغط الحاصل مرده إلى عدم الالتزام بوحدة مطالع الأهلة.

صبري أضاف "كان الأولى أن نتقيد بمبدأ وحدة المطالع، أي اتباع أي دولة تثبت لديها رؤية الهلال. فنحن في فلسطين ليس لدينا أجهزة مثل تلك التي في السعودية وجغرافية بلادنا لا تساعد على رؤية الهلال".

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