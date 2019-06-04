السودان: المجلس العسكري يلغي الاتفاقات ويدعو لإجراء انتخابات

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، فجر الثلاثاء، أن المجلس قرر إلغاء اتفاقاته السابقة مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة تسيير أعمال وإجراء انتخابات خلال 9 أشهر.

يأتي ذلك بعد يوم من فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم ومقتل أكثر من 35 شخصًا على أيدي قوات الأمن، وقبل يومين من عيد الفطر حيث أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أن غدًا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

ودعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى إضراب وعصيان مدني شامل، فيما سادت حالة من الغضب أوساط السودانيين في العاصمة بعد أن قطعت السلطات الإنترنت عن شبكات الهواتف المحمولة.

تصريحات البرهان:

البرهان قال في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر اليوم "قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر بدءًا من الآن. الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي".

البرهان أكد المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل في ميدان الاعتصام، قائلًا: نعِدكُم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى تولي ذلك الأمر.

البرهان: القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها فعل ذلك.

البرهان: السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده.

البرهان: القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تحاول استنساخ نظام شمولي آخَر يفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي.

البرهان: سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية المتمثلة في الآتي "محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية.

فض اعتصام الخرطوم:

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد إدانات وتنديدات دولية بفض اعتصام الخرطوم السلمي بالقوة.

يتعرض المجلس العسكري لضغط محلي وعالمي لتسليم السلطة للمدنيين.

الجلسة تعقد بعد طلب تقدمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة لفض الاعتصام.

لجنة أطباء السودان المركزية قالت في بيان "ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 35 شهيدًا، إضافة إلى سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة".

لجنة الأطباء المقربة من المتظاهرين، أعلنت أن بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعيةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" إلى تقديم "مساعدة عاجلة" لإغاثة المصابين.

شوارع عدة ظلت مغلقة الإثنين بسبب متاريس أقامها متظاهرون باستخدام حجارة وجذوع شجر وإطارات مشتعلة، احتجاجًا على فض الاعتصام بالرصاص، وأُغلِقت محال وصيدليات وشركات عدة في أنحاء العاصمة، فيما نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة.