أردوغان: متمسكون بصفقة شراء صواريخ "إس-400" الروسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا لشراء منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية رغم الضغوط الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، عقب أدائه صلاة عيد الفطر في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول.

وشكلت رغبة أنقرة شراء منظومة "إس-400" الروسية مصدر خلاف أساسي بين تركيا والولايات المتحدة (المنضويتان في حلف شمال الأطلسي)، ودفعت واشنطن للتهديد بفرض عقوبات.

أبرز تصريحات أردوغان:

هناك خطوة معينة اتخذناها، توصلنا لاتفاق ونحن ملتزمون به… تراجعنا أمر غير وارد.

أبلغنا واشنطن بأن أنقرة لن تتخذ خطوات لشراء صواريخ "باتريوت" إلا إذا كانت شروط التسليم إيجابية كتلك الواردة في اتفاق تركيا مع روسيا.

مستعدون لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة باتريوت (الدفاعية الأمريكية)، إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ إس-400.

أساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء.

للأسف لم نحصل على عرض جيد وإيجابي من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بصواريخ باتريوت كما كان الحال بالنسبة لـ"إس-400″ الروسية.

تركيا عرضت تشكيل فرق مع الولايات المتحدة للعمل معا بخصوص الأمر (دون ذكر رد واشنطن). تركيا تبحث عرضا أمريكيا لشراء صواريخ باتريوت.

تركيا تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات والحزام (الإرهابي) المزمع، مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك.

مستعد للتباحث مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب التي تُقصَف بالبراميل المتفجرة وتقتل المدنيين.

صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية (رويترز)

صواريخ إس-400.. الصفقة المنتهية: