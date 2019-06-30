نيويورك تايمز: خطة كوشنر بالشرق الأوسط "أضغاث أحلام"

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خطة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي التي تمثل الجانب الاقتصادي مما يعرف بـ "صفقة القرن" بأنها "أضغاث أحلام ولا تمت للواقع بصلة".

فقد استضافت البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء،"مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لـما يٌسمى "صفقة القرن"، بحضور كوشنر الذي يعد "عراب المؤتمر" ومسؤولين فضلًا عن رجال أعمال.

ووصف كوشنر خلال المؤتمر هذه الخطوة بأنها "فرصة القرن" وتهدف لتنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط.

وتضمن المؤتمر وعودًا بضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات مصر، الأردن ولبنان (دول تستضيف لاجئين فلسطينيين)، لحلحلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

"حلم كبير":

نيويورك تايمز قالت في مقال عنونته "مشروع جاريد كوشنر لتنمية الشرق الأوسط"، إن الخطط المعروضة مؤتمر المنامة "حلم كبير" بعيد المنال و "لا تمت للواقع بصلة".

أضافت أن إسرائيل تسيطر على الحياة الاقتصادية للأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن أيًا من المقترحات غير ممكن تحقيقه دون موافقتها.

استطردت الصحيفة موضحة رؤيتها بشأن عدم واقعية خطط كوشنر: الخطة لا توجه أية مطالب من إسرائيل ورئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو".

قالت الصحيفة إن ما يجعل المبادرة بأكملها أكثر سريالية (بعيدة عن المنطق والواقع) حقيقة أنها جاءت بعد قطع الإدارة الأمريكية -التي لكوشنر دور كبير فيها- الأموال المخصصة للبرامج التي تدعم المدارس والرعاية الصحة للفلسطينيين.

"من المتوقع أن تساعد دول الخليج إلى جانب الدول الأوربية والمستثمرين في القطاعات الخاصة في تمويل الخطة، لكن لم يكن هناك التزامات فعلية، وفكرة أن يقوم العرب بتمويل خطة سلام لا تشمل إقامة دولة فلسطينية هي "أمر غير مرجح"، بحسب نيويورك تايمز.

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