نجل الرئيس: السبسي "لم يعد بخطر" وقد يغادر المستشفى خلال أيام

أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن ان يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء.

التفاصيل:

حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، قال إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".

الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

رئيس الوزراء يوسف الشاهد زاره الجمعة؛ لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية".

الرئيس التونسي باجي السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين)

الباجي قائد السبسي: