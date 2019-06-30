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سياسة|تونس

نجل الرئيس: السبسي "لم يعد بخطر" وقد يغادر المستشفى خلال أيام

الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
29/6/2019

أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن ان يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء.

التفاصيل:
  • حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، قال إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".
  • الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس. 
  • رئيس الوزراء يوسف الشاهد زاره الجمعة؛ لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية".
الرئيس التونسي باجي السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين)
 الباجي قائد السبسي:
  • قائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية.
  • نقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما من تنظيم الدولة الإسلامية واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.
  • تواصل تونس التي تعتبر مهد الربيع العربي، مضيّها قدما نحو الديموقراطية منذ 2011، بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة والاعتداءات الجهادية.
  • أثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.
المصدر : وكالات
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