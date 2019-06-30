مركزان حقوقيان: حياة المعارض المصري أبو الفتوح "في خطر"

قدم مركزان حقوقيان بلاغا للنيابة المصرية، بخصوص الوضع الصحي للسياسي والمعارض عبد المنعم أبو الفتوح، حذرا فيه من أن حياته في خطر.

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الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على فيسبوك قالت إن "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات" قدما بلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من "الإهمال الطبي المتعمد" الذي يلقاه داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة.

قالت عائلة أبو الفتوح/68 عاما/ إنه تعرض لأزمتين قلبيتين خلال اليومين الماضيين، بخلاف تعرضه لستة ذبحات صدرية في فترات متقاربة أثناء احتجازه.

ذكر البلاغ أن أبو الفتوح يعاني من عدة أمراض بينها "تضخم البروستاتا، واحتقان شديد وتأثيرات سلبية على الكلى والمثانة، وصعوبة أثناء التبول، ومرض سكر الدم".

طالب البلاغ: بضرورة وجود مرافق معه لإسعافه داخل محبسه. وتدخل جراحي عاجل لوقف تدهور حالته المرضية.

اعتقال أبو الفتوح:

خلال يونيو/ حزيران الجاري، حذرت الأسرة في بيانات عدة كان آخر أمس السبت، من حالة أبو الفتوح الصحية.

سلط رحيل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، قبل أيام الضوء على الموت الذي يهدد حياة المساجين السياسيين بشكل خاص، جراء ما يعتبره حقوقيون "إهمالا طبيا".

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، لكنها عادة ما تقول إنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.

أبو الفتوح محتجز منذ فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

تم توقيف أبو الفتوح، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع "الجزيرة مباشر" انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في مارس/ آذار 2018، لفترة رئاسية ثانية.

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