فتح: قدمنا مقترحا للانتخابات والمصالحة للتحرك ضد "صفقة القرن"

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية "نبيل شعث" تفاصيل مقترح قدمته حركة فتح لنظيرتها حماس في مقدمة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

تصريحات شعث للجزيرة مباشر:

حركة فتح في انتظار رد حماس على مقترح إجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة ائتلافية.

يتضمن المقترح إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

تشارك كافة الفصائل الفلسطينية في الانتخابات والحكومة ستتشكل حسب نسبة كل فصيل من الأصوات.

من المتوقع يتم الرد على المقترح خلال زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة.

مشروع "صفقة القرن" ينسف فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة ويثبت الهيمنة الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية الكاملة على أرض الضفة الغربية.

الموقف الأمريكي يتجاهل قضية اللاجئين والصفقة تؤيد ضم الجزء الأكبر من الضفة لإسرائيل ولن تنجح رغم خطورة المؤامرة.

معظم الدول العربية لم تذهب إلى ورشة البحرين كما رفضت روسيا والصين "صفقة القرن" وقاطعت الورشة.

رغم تردد الموقف الأوربي فإنه مع الحقوق الفلسطينية.

مشروع ترمب يعيق مفاوضات أوسلو وعملية الحل السياسي.

حماس تنفي

من جانبه نفى مصدر من حركة حماس رفض الكشف عن اسمه للجزيرة مباشر،تسلم الحركة أي ورقة أو مقترح مصري بخصوص الانتخابات أو المصالحة، مشيرا إلى أن هذا ما تحدث به الدكتور موسى أبو مرزوق قبل يومين.

وأوضح المصدر أن زيارة الوفد الأمني المصري للحديث والتشاور حول التفاهمات بالدرجة الأولى، ومن ثم فتح ملف المصالحة.

وفي تصريحات للجزيرة مباشر دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "خالد البطش" السلطة الفلسطينية التخلص من مسار اتفاق أوسلو.

"خالد البطش"، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي

أبرز تصريحات البطش:

يجب عقد لقاء وطني سريع مع كافة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية.

يجب على الشعب الفلسطيني أن يبقى في حالة اشتباك جماهيري متواصل مع الاحتلال الاسرائيلي سواء في غزة او الضفة الغربية.

نحرص على العلاقة الايجابية مع حركتي فتح وحماس وتعزيز العلاقة بينهم.

لنا مآخذ على السلطة الفلسطينية والحل يكمن في استعادة الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية تحت السيادة الكاملة.

إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني جزء من اتفاق المصالحة الذي وقع في عام 2011.

إذا جاءت الانتخابات في سياق وطني فنحن معها ولن نشارك في السلطة، ولكن نشارك في منظمة التحرير.

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