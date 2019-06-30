البث الحي
سياسة

شاهد: مظاهرة حاشدة في سقطرى رفضا للتواجد الإماراتي بالجزيرة

30/6/2019

شهدت محافظة سقطرى اليمنية مظاهرات حاشدة، دعماً للسلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية ورفضاً لتواجد المليشيات المسلحة المدعومة من الإمارات.

التفاصيل:
  • حشود المتظاهرين انطلقوا من ساحة التغيير بعاصمة المحافظة "حديبو" وجابوا شوراع المدينة، رافعين العلم اليمني.
  • المتظاهرون رددوا هتافات ترفض تواجد المليشيات المسلحة ودعوات الفوضى والعنف، وإنشاء معسكرات خارج اطار الدولة، في إشارة إلى المعسكرات التي تتبع ما يسمى "بالحزام الأمني"، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
  • المتظاهرون خرجوا عقب مظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، تحت عنوان "سقطرى ترفض الإمارات"، وذلك رفضاً للدور الإماراتي في الجزيرة.
  • المحتجون طالبوا بالوقوف في وجه المحاولات الهادفة لجر أبناء سقطرى إلى مربع العنف من خلال محاولاتها المتكررة لتقوض سلطة الدولة ونشر الفوضى.
  • كما طالبوا بردع من يحاول المساس بسيادة الدولة والنيل من القيادة السياسية التي تريد أن تجر سقطرى إلى مربع الصراع، مؤكدين أن أبناء أرخبيل سقطرى سيقفون سداً منيعا أمام المشاريع الصغيرة، وسيقطعون الطريق على المنتفعين والمتاجرين بالقضية الجنوبية.
  • محافظ سقطرى رمزي محروس سبق أن اعلن رفضه لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الشرعية اليمنية، مشيراً إلى أن هناك جهات تجند الأطفال والشباب كمليشيات خارجة عن الشرعية.
خلفيات:
  • سقطرى شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي الحزام الأمني قرب ميناء جزيرة سقطرى.
  • المئات من المجندين التابعين لقوات الحزام الأمني وصلوا الشهر الماضي إلى سقطرى، بعد أن تلقوا تدريبات في معسكرات تدعمها الإمارات في مدينة عدن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الأويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)