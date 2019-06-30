شاهد| بـ 20 خطوة.. ترمب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوريا الجنوبية، الأحد، مباشرة بعد انقضاء قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتقى بزعيم جارتها الشمالية على الخط الفاصل بينهما.

أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية:

قالت شبكة سي إن إن الامريكية، إن ترمب توجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث تجوّل هناك، قبل أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ويصافح كيم جونغ أون "داخل كوريا الشمالية".

هذا أول دخول لرئيس أمريكي للدولة التي شابت العلاقات بينها وبين واشنطن توترات على مدار سنوات.

عنونت الشبكة خبرها العاجل الذي أوردته "ترمب يدخل 20 خطوة إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم جونغ أون".

نقلت "أسوشييتد برس" عن كيم قوله: زيارة الرئيس ترمب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بيننا.

أشاد كيم بخطوة ترمب كونه أول رئيس أمريكي يزور كوريا الشمالية، ووصف الأمر بأنه "عمل شجاع وحازم".

ترمب مخاطبا كيم: أنا فخور بتخطي "الخط الفاصل" إلى كوريا الشمالية، وفق الوكالة ذاتها.

عقدنا اجتماعا رائعا للغاية ودعوته لزيارة البيت الأبيض: