توقف الملاحة الجوية بمطاري أبها وجازان جراء استهداف الحوثيين

نقل تلفزيون (المسيرة) التابع لحركة الحوثي اليمنية عن مسؤول عسكري قوله إن الحركة هاجمت مطار أبها في السعودية، وقال المتحدث العسكري إن الهجوم تسبب في تعليق الملاحة الجوية في المطار.

الهجوم تسبب في تعليق الملاحة الجوية بمطار أبها:

جماعة الحوثي قالت إنها استهدفت مطار محافظة جازان جنوب غربي السعودي، أمس السبت، فيما قال التحالف العربي إن دفاعاته اعترضت وأسقطت طائرة حوثية استهدفت المحافظة المتاخمة للحدود مع اليمن.

نقلت فضائية المسيرة التابعة للحوثيين عبر "تويتر" عن متحدث عسكري حوثي قوله إن سلاح الجو المسير نفذ (مساء أمس السبت) عملية واسعة على مطار جازان بطائرات "قاصف 2".

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير التابع لهم نفذ عملية واسعة شملت المطارين بطائرة من طراز "قاصف اثنين" استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى.

سريع أوضح أن العملية أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في كلا المطارين، مؤكدا استمرارهم في استهداف كافة المواقع والمنشآت العسكرية التابعة "للعدو" من ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.

نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف السعودي الإماراتي أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه جازان، وأخرى كانت متوجهة نحو منطقة سكنية في عسير جنوبي المملكة.

أعلنت قيادة التحالف السعودي الإماراتي في اليمن أنها اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه منطقة سكنية في عسير جنوب غرب السعودية.

أظهرت صور على موقع "فلايت رادار" الذي يراقب حركة الملاحة الجوية في العالم توقف الحركة الجوية فوق مطاري جازان وأبها جنوب السعودية.

خلفيات:

كثف الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف السعودي الإماراتي.

التحالف العسكري السعودي الإماراتي الذي تدخل بالحرب في اليمن، سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.

الحوثيون المقربون من طهران والذين يواجهون غارات مستمرة للتحالف منذ 2015 تسببت بخسائر ثقيلة في أرواح المدنيين، رفعوا في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود.

أعلنوا خلال الشهر الجاري تنفيذ العديد من الهجمات على مطاري جازان وأبها، أسفر بعضها عن خسائر مادية، في حين أعلن التحالف عن اعتراض بعض تلك الهجمات قبل وصولها إلى الموقع المستهدف.

يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية وتصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل التحالف السعودي الإماراتي في الحرب باليمن في مارس/ آذار 2015.

تسبب النزاع في اليمن في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

تأتي هجمات الحوثيين الأخيرة في وقت يخيم التوتر بين إيران والولايات المتحدة على المنطقة، مع تعرض ناقلات نفط لهجمات في بحر عمان، وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

https://twitter.com/almasirah/status/1145066747143368704?ref_src=twsrc%5Etfw