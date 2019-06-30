السودان: قتيل ومصابون في مليونية 30 يونيو ضد المجلس العسكري

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع.

وذلك استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير لمليونية حاشدة، الأحد، ضد المجلس العسكري الحاكم.

وأفادت مصادر لـ "الجزيرة مباشر" بمقتل متظاهر وإصابة آخرين برصاص قوات نظامية في مدينة عطبرة التابعة لولاية نهر النيل شمال السودان.

عنف قوات الأمن السودانية:

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة بحري في شمال الخرطوم وفي منطقتي "معمورة" و "أركويت" في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون" "حكم مدنيّ حكم مدني!".

كما أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة "القضارف" في شرق البلاد، حسب ما أفاد شهود.

ردد المتظاهرون شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

انطلقت التظاهرات في مدن سودانية عدة، لتسيير مليونية باسم "مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية" في أول حراك منذ فض اعتصام القيادة الذي قتل فيه العشرات.

خرجت مظاهرة في مدينة كسلا في الشرق السوداني، وطالب المشاركون فيها بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

بث ناشطون صورا قالوا إنها لإصابة أحد المتظاهرين بطلق في الرأس أثناء مشاركته في مسيرة بالعاصمة الخرطوم تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

ذكرت مصادر لـ "الجزيرة مباشر" إصابة عدد من المتظاهرين بإصابات من بينها إصابة في الرأس في "محطة البلابل في أركويت" بالخرطوم.

وكانت قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) قد أعلنت تنظيم مواكب جماهيرية، الأحد، وحذرت فيه المجلس العسكري من استخدام العنف ضد المتظاهرين، في حين قال المجلس العسكري السوداني، أمس السبت، في بيان له، إن قوى الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية أي روح تزهق، أو تخريب يحدث، جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق في التظاهرات المعلن عنها.

انتشار أمني كثيف:

كانت عناصر من الشرطة وقوات الدعم السريع السودانية، انتشرت بشوارع العاصمة الخرطوم، الأحد، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير تحت اسم مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية.

بحسب شهود عيان شهدت أغلب شوارع العاصمة السودانية الرئيسية والفرعية، انتشارا كثيفا لقوات الدعم السريع والشرطة.

رصد شهود عيان زيادة وجود قوات الشرطة في نقاط التجمع والانطلاق التي حددتها قوى الحرية والتغيير لمظاهرات، الأحد.

ذكر شهود عيان أيضا أن عددا من المحلات أغلقت أبوابها، فيما لوحظ انحسار حركة السير بالمدينة.

وقد تظاهر سودانيون في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية إلى مليونية الثلاثين من يونيو.

وسار المشاركون في المظاهرة في شوارع بيروت وصولا إلى مقر الأمم المتحدة، ورددوا هتافات تطالب المجلس العسكري السوداني بتسليم السلطة للمدنيين، وبالسلام والعدالة. كما نددوا بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة.

تظاهر سودانيون في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية إلى مليونية الثلاثين من يونيو(غيتي)

خلفيات:

تتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

حل لجنة التحقيقات في جرائم الفساد:

حل النائب العام الجديد في السودان عبد الله أحمد عبد الله عوض السيد لجنة التحقيقات في جرائم الفساد التي شكلها النائب العام السابق للتحقيق في جرائم القتل التي حدثت أثناء الحراك الشعبي، وأحال التحقيقات إلى نيابات الأماكن التي وقعت فيها الأحداث.

عزت مصادر في النيابة العامة حل اللجنة إلى أسباب فنية تتعلق بتضارب الاختصاصات.

مصادر اخرى ربطت الأمر بالنقد العنيف الذي وجهه الفريق عبد الفتاح البرهان للنائب العام المقال، الوليد سيد أحمد محمود حيث اتهمه بالتباطؤ في التحقيقات بسبب الوقوع تحت تأثير مجموعات سياسية إشارة لقوى الحرية والتغيير والتي كانت تفضل أن تقوم الحكومة المدنية المزمع تشكيلها بهذه المهمة.

دعوة أمريكية للمجلس العسكري: