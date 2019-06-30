اعتداءات على العرب في كازاخستان: تعرف على الأسباب (فيديو)

اعتدى مواطنون في كازاخستان على مهندسين وعمال عرب "أردنيين ولبنانيين وفلسطينيين"، بعدما نشر شاب لبناني صورة مع فتاة كازاخستانية اعتبروها مسيئة.
التفاصيل:
- بدأت القصة بالصورة التي نشرها اللبناني "إيلي داود" والتي تظهر خلفه فتاة كازاخستانية أثارت حفيظة مواطنيين محليين.
- وقعت الحادثة في مخيم لشركة "المقاولون المتحدون" في مدينة تينجيز، والتي تبعد عن العاصمة نور سلطان نحو 2200 كيلومتر.
https://twitter.com/GH3ABID/status/1144947835944800257?ref_src=twsrc%5Etfw
- بعد تداول الصورة انتشر عمال كازاخستانيون في إحدى مناطق العمال العرب واعتدوا عليهم بالضرب.
https://twitter.com/GH3ABID/status/1144949669652520960?ref_src=twsrc%5Etfw
- حاولت الشركة إخراج العمال العرب من المجمع ونقلتهم إلى مدينة أخرى تبعد خمس ساعات وهي مدينة أتراو.
- تعرضت الحافلات الأمنية للرشق بالحجارة أثناء خروجها من الشركة.
توضيحات وتصريحات رسمية
- مواطنون أردنيون تعرضوا لإصابات طفيفة حسبما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "سفيان القضاة".
- وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أكدت سلامة المهندسين والعمال ووصولهم إلى قاعدة عسكرية كازاخية آمنة.
- سفير فلسطين في كازاخستان قال إن بلاده تنتظر نتائج تحقيق السلطات الكازاخية لمحاسبة المسؤولين.
- سفير لبنان في كازاخستان جيسكار خوري أكد أن نحو 150 لبنانيا موجودين في مركز الشرطة مشيراً إلى انتظار إجراءات جوازات سفرهم.
الشاب اللبناني يعتذر ويوضح
الشاب "إيلي داود" نشر لاحقاً مقطعاً مصوراً اعتذر فيه من الشعب الكازاخي وأوضح أنه لم يكن يقصد الإساءة لزميلته في العمل.
إجراءات وتدابير:
- سيعقد اجتماع طارئ صباح غد الاثنين في مقر الخارجية الكازاخية بحضور سفراء فلسطين والأردن ولبنان.
- المؤتمر سيدرس التدابير المطلوبة لضمان سلامة مواطني تلك الدول والتأكد من محاسبة المعتدين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
خلفيات
- تجدر الإشارة إلى اتحاد مقاولي العرب يضم موظفين وعمال من 16 دولة عربية مختلفة منها تونس والبحرين وفلسطين والمغرب.
- وكازاخستان دولة آسيوية، من أكبر الدول الإسلامية من حيث المساحة، عدد سكانها 17 مليون شخص ما يجعلها في المرتبة 62 في العالم من ناحية عدد السكان.
- ويتألف المجتمع السكاني في كازاخستان من عدة مجموعات عرقية كالروس، والأويغور، والألمان، والكازاخ، والأوزبك، والأوكران، والتتار، كما يدين غالبة السكان بالدين الإسلامي، وأقلّيات تدين بالدين المسيحي، واليهودي، والبوذي.