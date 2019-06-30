اعتداءات على العرب في كازاخستان: تعرف على الأسباب (فيديو)

اعتدى مواطنون في كازاخستان على مهندسين وعمال عرب "أردنيين ولبنانيين وفلسطينيين"، بعدما نشر شاب لبناني صورة مع فتاة كازاخستانية اعتبروها مسيئة.

التفاصيل:

بدأت القصة بالصورة التي نشرها اللبناني "إيلي داود" والتي تظهر خلفه فتاة كازاخستانية أثارت حفيظة مواطنيين محليين.

وقعت الحادثة في مخيم لشركة "المقاولون المتحدون" في مدينة تينجيز، والتي تبعد عن العاصمة نور سلطان نحو 2200 كيلومتر.

https://twitter.com/GH3ABID/status/1144947835944800257?ref_src=twsrc%5Etfw

بعد تداول الصورة انتشر عمال كازاخستانيون في إحدى مناطق العمال العرب واعتدوا عليهم بالضرب.

https://twitter.com/GH3ABID/status/1144949669652520960?ref_src=twsrc%5Etfw

حاولت الشركة إخراج العمال العرب من المجمع ونقلتهم إلى مدينة أخرى تبعد خمس ساعات وهي مدينة أتراو.

لا يعقل ردات الفعل الوحشية هذه على مجرد صورة تافهة بين زملاء في العمل

اتمنى على دولتنا التحرك سريعا وعلى الخارجية اللبنانية التدخل مع السلطات في كازاخستان للتأكد من هويته ولحماية اي لبناني عامل في حقل تنغيز #كازاخستان #لبنان #ايلي_داوود @Gebran_Bassil @saadhariri https://t.co/QgvsIqc1z2 pic.twitter.com/vZWPXLH840 — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) June 29, 2019

تعرضت الحافلات الأمنية للرشق بالحجارة أثناء خروجها من الشركة.

توضيحات وتصريحات رسمية

مواطنون أردنيون تعرضوا لإصابات طفيفة حسبما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "سفيان القضاة".

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أكدت سلامة المهندسين والعمال ووصولهم إلى قاعدة عسكرية كازاخية آمنة.

سفير فلسطين في كازاخستان قال إن بلاده تنتظر نتائج تحقيق السلطات الكازاخية لمحاسبة المسؤولين.

سفير لبنان في كازاخستان جيسكار خوري أكد أن نحو 150 لبنانيا موجودين في مركز الشرطة مشيراً إلى انتظار إجراءات جوازات سفرهم.

الشاب اللبناني يعتذر ويوضح

الشاب "إيلي داود" نشر لاحقاً مقطعاً مصوراً اعتذر فيه من الشعب الكازاخي وأوضح أنه لم يكن يقصد الإساءة لزميلته في العمل.

إجراءات وتدابير:

سيعقد اجتماع طارئ صباح غد الاثنين في مقر الخارجية الكازاخية بحضور سفراء فلسطين والأردن ولبنان.

المؤتمر سيدرس التدابير المطلوبة لضمان سلامة مواطني تلك الدول والتأكد من محاسبة المعتدين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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