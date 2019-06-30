إسرائيل تفرج عن وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية

أكد محامي وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي الأحد أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت سراح الوزير بعد ساعات من اعتقاله والتحقيق معه.

التفاصيل

حسب المحامي مهند جبارة، أفرج عن الوزير الهدمي من مركز تحقيق المسكوبية من دون قيود.

الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح الأحد الوزير في السلطة الفلسطينية واستجوبته.

الوزير اعتقل من منزله في القدس الشرقية.

المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد: وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي اعتقل وتم استجوابه "لنشاطاته في القدس".

فرانس برس عن مصدر مقرب من الوزير: اعتقال الهدمي جاء على الأرجح بسبب نشاطاته الأخيرة في المدينة المتنازع عليها والتي شملت مرافقته لرئيس تشيلي سيباستيان بينييرا في زيارته للمسجد الأقصى.

المصدر: قوة كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال دهمت منزل الوزير وفتشت منزله وصادرت أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به.

السفير الأمريكي فريدمان يفتتح نفقاً في القدس

تهويد القدس

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المخططات الاستعمارية حيث تعتزم منظمة إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنين افتتاح موقع أثري في القدس الشرقية المحتلة بحضور مسؤولين أمريكيين بارزين.

الوزارة: ندين بأشد العبارات المخططات الاستعمارية التهويدية الهادفة إلى استبدال الواقع القائم في القدس المحتلة ومحيط بلدتها القديمة.

الوزارة: نعتبر الحضور الأمريكي نشاطا عدائيا ضد الفلسطينيين وانصهارا فاضحا في مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل واستكمالا للقرارات المنحازة لدولة الاحتلال.

من المقرر أن يشارك المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان في احتفال خاص بإعلان الانتهاء من أعمال مشروع أثري ملاصق للبلدة القديمة في القدس.

الإفراج عن أسير محرر

الاحتلال يفرج عن الأسير لؤي يوسف منسي (40عاماً) من سكان مدينة رام الله، وذلك بعد أن أنهى مدة اعتقاله البالغة 15 عاماً . pic.twitter.com/nHekv5GudA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 30, 2019

أطلقت سلطات الاحتلال الأحد سراح الأسير المحرر لؤي منسي بعد أن قضى 15 عاما في سجون الاحتلال.

الأسير منسي كان ممثل الأسرى الأشبال (أقل من 18 عاماً) في معتقل "عوفر"، وقد عمل في العامين الأخيرين على رعايتهم وتوجيههم وتمثيلهم أمام إدارة المعتقل.

منسي أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، وأمضى ثلاث سنوات مطارَداً من الاحتلال قبل اعتقاله لمدة 15 عاما.

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