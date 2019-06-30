إجبار اللاجئين السوريين في لبنان على إزالة منازلهم بأيديهم

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون حملة جديدة من جانب السلطات التي اضطرتهم إلى هدم منازلهم ضمن جهودها لدفع اللاجئين إلى العودة إلى ديارهم.

التفاصيل:

في بلدة عرسال الحدودية، كانت المخيمات غير الرسمية التي تؤوي نحو 55 ألف لاجئ مسرحا لنشاط محموم تحت شمس الصيف الحارة خلال الأيام الماضية، حيث قام الشباب بإزالة المنازل المؤقتة مستخدمين المطارق والحفارات.

هذه الخطوة جاءت بعدما قرر المسؤولون المحليون تنفيذ مرسوم عسكري لبناني يطالب بهدم المباني الخرسانية السورية التي يزيد ارتفاعها عن متر واحد قبل 1 يوليو/تموز.

خوفا من أن يأتي الجيش بالجرافات ويدمر المخيمات على الأرض، قررت العائلات القيام بالعمل بنفسها من أجل إنقاذ ممتلكاتها القليلة.

تعمل جمعية إدنبرة للمعونة المباشرة، وهي جمعية بريطانية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على نقل الأسر إلى ملاجئ جديدة من الخشب والقماش.

تعاني منظمات الإغاثة من شح في الموارد مع اقتراب الموعد النهائي للإخلاء يوم الإثنين.

وفقا لمنظمة "أنقذوا الأطفال" فإن الأمر بهدم منازل اللاجئين في عرسال سيؤدي إلى تشريد 5 آلاف أسرة وما لا يقل عن 15 ألف طفل، وجميع هؤلاء سيضطرون من جديد إلى معاناة تجربة الصدمة المتمثلة في النوم في العراء أو في خيام مكتظة.

أين نذهب؟

إحدى اللاجئات وتدعى سميرة رعد (84 عاما) قالت، وهي تجلس مع ابنتيها المعوقتي في مسجد مؤقت بالقرب من موقع منزلهما القديم: "ليس لدينا أي مكان آخر نعيش فيه ولا يوجد أحد لمساعدتنا".

محمد القاسم (47 عاما) وهو أب لخمسة أطفال، والذي فقد ساقه في سوريا، قال: "بكيت عندما وصلنا أمر بهدم منزلنا. الجدران كانت تحمينا من العواصف الشتوية. لم أستطع القيام بالعمل بساق واحدة لكن لم يكن لدي أي خيار، حتى لو استغرق الأمر مني ستة أشهر على عكازين. الآن يمكننا أن نرتاح. لقد انتهى منزلنا وأطعنا أوامر الجيش. ولكن ماذا عن المرة القادمة التي يأمروننا فيها بعمل شيء ما؟ لا نعرف".

مناخ معاد للاجئين: