نائب إسرائيلي يدعو إلى حكم إسرائيل وفقا للتوراة

دعا نائب إسرائيلي من المتشددين الدينيين، الإثنين، إلى حكم البلاد استنادا إلى التوراة، معتبرا أن القوانين الواردة في الكتاب المقدس "عادلة وأخلاقية وإنسانية".

التفاصيل:

النائب بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد زعماء اتحاد أحزاب اليمين المتشدد قال "أرغب في أن تدار دولة إسرائيل وعلى المدى الطويل وفقا للتوراة" أو القانون اليهودي. وأضاف "هكذا يجب أن تكون، إنها دولة يهودية".

في حديثه مع إذاعة "كان" قال سموتريتش اليهودي المتشدد دينيا الذي بدا واثقا من قبول إقرار القوانين اليهودية استنادا إلى التوراة، إن مثل هذا التغيير "يمكن أن يحدث فقط عندما يريده الشعب اليهودي وليس عندما أريده أنا".

عضو البرلمان تابع قوله "الشعب اليهودي سيرغب به، وسيرى كيف أن قانون التوراة صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

أشار سموتريتش إلى الملوك اليهود معربا عن أمله في أن "تعود إسرائيل لتدار كما كانت أيام الملك داود والملك سليمان أي وفقا لقانون التوراة".

سموتريتش أضاف أن الحكم الديني الذي يتصوره سيتماشى مع "الأوقات والتحديات والاقتصاد والطريقة التي يتصرف بها المجتمع في عام 2019".

عقب المقابلة، ناشد رئيس حزب ميريتس اليساري، النائب العام عدم القبول بتعيين سموتريتش وزيرا للعدل. وكتب تامار زاندبرج "هناك خطر حقيقي بأن تستخدم وزارة العدل لتقويض الديموقراطية الإسرائيلية".

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