شاهد: البحث عن ناجين بعد ضربة جوية على سوق في إدلب

أظهرت لقطات فيديو في مقطعين جرى رفعهما على الإنترنت، الاثنين، رجال إنقاذ يسحبون جثثا من تحت الأنقاض بعد غارة جوية على سوق في معرة النعمان بمحافظة إدلب السورية.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019