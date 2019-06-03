العراق: حكم بإعدام "الجهاديين" الفرنسيين الذين نقلوا من سوريا

أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام بحق 11 فرنسيا وتونسيا نقلوا من سوريا للمحاكمة بعد محاكمات مثيرة للجدل امتدت لأسبوع، ما يفتح الباب أمام استقبال مزيد من مسلحي تنظيم القاعدة.

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صدر اليوم الإثنين حكمان على آخر فرنسيين هما مراد دلهوم (41 عاما) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور شرق سوريا، وبلال الكباوي (32 عاما) من بلدة سير وهي إحدى ضواحي باريس.

دلهوم أمام المحكمة: "لم أبايع (تنظيم الدولة الإسلامية) ولم أتابع أي تدريبات منذ أن خضعت لعمليتين جراحيتين في ظهري".

قال الرجل الذي عرف باسم "أبو أيمن" بين أعضاء التنظيم، إنه دخل الى سوريا لإنقاذ زوجة صديق من "حركات جهادية" جزائرية تتباين الأنباء حول مصيره فقد يكون قتل خلال معركة بين صفوف تنظيم الدولة في سوريا أو أسيراً لدى فصائل سورية.

رغم رفضه الاعتراف خلال المحاكمة، نقلت أوراق التحقيق قول دلهوم إنه انضم إلى "لواء طارق بن زياد" وهي وحدة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يقودها جندي فرنسي سابق.

الأمريكيون أطلقوا على "لواء طارق بن زياد" اسم "خلية المقاتلين الأوربيين" التي قالوا إنها كلفت "تنفيذ هجمات في العراق وسوريا والخارج".

بلال الكباوي للقاضي بتوسل: كنت غبياً جداً قبل خمس سنوات، مقتنعاً بأنه يمكنني مغادرة سوريا متى أردت.

الكباوي قال للقاضي إنه طلب من عائلته في فرنسا الاتصال بالمخابرات الفرنسية لمعرفة كيفية العودة مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، وبناء على نصيحة منهم سلم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية نهاية عام 2017.

عار

من جهة أخرى، حذر محامو أسر الجهاديين ومدافعون عن حقوق الإنسان من هذا الأمر وشككوا بضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة أمام القضاء العراقي.

أكد أربعون محامياً فرنسياً الإثنين أن فرنسا، بسماحها بصدور أحكام بالإعدام على عدد من مواطنيها، إنما تعرض نفسها "لعار هائل" يمكن أن يترك "وصمة لا تمحى" على ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.

بدورها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية أن الإجراءات القضائية تعاني من "قصور جسيم".

أكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـالفلقة، والإيهام بالغرق".

هيومن رايتس ووتش قالت إنها في المقابل "وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب"، حسب التقرير.

أوصت المنظمة فرنسا بعدم "الاستعانة بجهات خارجية "، لمحاكمة مواطنيها كما يحدث في العراق.

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