السودان: قتلى وجرحى في فض قوات الأمن لاعتصام القيادة العامة

بدأت السلطات السودانية، فجر اليوم الإثنين، فض اعتصام آلاف المحتجين السودانيين بالقوة من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، وفقاً لشهود عيان.

فض الاعتصام بالقوة:

وقال شهود ومحطات تلفزيون عربية ومواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع اعتصام في وسط الخرطوم

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وسط طلقات نار فيما وصفه ناشطون بأنها محاولة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.

أظهرت لقطات حية بثتها محطات تلفزيون عربية النار وهي تشتعل في خيام المحتجين في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام.

قال تجمع المهنيين السودانيين أبرز قادة الاحتجاجات في البلاد، في بيان إن الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام

أوضح البيان، أنه تم "حشد أعداد كبيرة من الميليشيات المأجورة لتنفيذ فض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المعتصمين الثوار السلميين".

دعا التجمع المواطنين الشرفاء من كل أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج والشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى أرض الاعتصام، لوقف المجزرة والدفاع عن المعتصمين وحماية مكتسبات ثورتنا المجيدة.

وناشد البيان، الشرفاء في قوات شعبنا المسلحة بالتصدي للمليشيات الغادرة والدفاع عن الثوار السلميين.

حمل التجمع المجلس العسكري الانقلابي مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين، وأكد أن أي نقطة دم تسيل سيتحاسب عليها كل أفراد المجلس العسكري، وأن لنا خطواتنا الثورية السلمية في مواجهة هذا التصعيد الذي يستهدف إجهاض الثورة وتمييع أهدافها.

أوضح البيان" على الثوار التزام السلمية التي أسقطت أكثر الطغاة دموية في تاريخنا وهي القادرة على إسقاط أذياله.

إصابة القيادي في قوى الحرية والتغيير – مدني عباس مدني -في فض الاعتصام القيادة

لجنة الأطباء: قتلى في فض الاعتصام:

من جانبها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان صباح اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام إلى إثنين، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وناشدت اللجنة الأطباء والكوادر الصحية التوجه إلى ستة مستشفيات للحاجة الماسة وتحسبا لأي طارئ، وكلها تقع بالقرب من ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

والمستشفيات التي دعت اللجنة للتوجه إليها هي" مستشفى رويال كير، ودار العلاج، وأمبيريال، وفضيل، والفيصل وهي تقع بالقرب من موقع الاعتصام.

فيما دعت أيضاً التوجه إلى مستشفى الخرطوم بحري، شمالي العاصمة الخرطوم.

الدعوة للعصيان المدني:

فجر اليوم الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنيين، عقب فض ميدان الاعتصام إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا.

وناشد التجمع الثوار في كل أحياء بلدات مدن السودان وقراه للخروج للشوارع وتسيير المواكب كما دعا إلى إغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ.

حصار المستشفيات: