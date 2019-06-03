السودان: فض اعتصام الخرطوم.. التطورات لحظة بلحظة

اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، فجر الاثنين، حيث سُمع دوي رصاص كثيف، وسقط قتلى وعشرات الجرحى أثناء فض الاعتصام، وفقا للجنة أطباء السودان.

وبثت "الجزيرة مباشر" صورًا لاشتعال نيران في ميدان الاعتصام وسط إطلاق كثيف للرصاص، وأظهرت صور مباشرة قوات سودانية تنتشر في ساحة الاعتصام، وتضرب المعتصمين بالعصي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة "لفض اعتصامنا الباسل"، ودعا إلى العصيان المدني الشامل وتصعيد التظاهرات السلمية حتى سقوط المجلس العسكري الانتقالي.

من ناحية أخرى، قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن ما يجري يستهدف منطقة كولومبيا المتاخمة للاعتصام وليس منطقة الاعتصام، نافيًا الاعتداءات على المشافي،ودعا للعودة إلى المفاوضات.

إليكم أبرز التطورات:

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدعو المجلس العسكري الانتقالي في السودان لحماية المدنيين من أي اعتداء.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يطالب بتحقيق فوري وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن الأحداث.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: أدين استخدام العنف في السودان الذي خلف عددًا من القتلى والجرحى المدنيين.

تجمع المهنيين السودانيين: في حال انقطاع الانترنت وشبكات الاتصال ندعو الثوار لمواصلة التظاهر السلمي وتنفيذ الإضراب والعصيان المدني.

الخارجية الالمانية: ندعو أطراف التفاوض في السودان إلى تجنب التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.

الخارجية الألمانية: الإخلاء العنيف لمنطقة الاحتجاج يهدد بشكل كبير عملية تسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.

الخارجية الألمانية: العنف المستخدم في ساحة الاحتجاج ليس له ما يبرره ويجب أن يتوقف على الفور.

الخارجية الألمانية: نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في الخرطوم بعد قيام قوات الأمن بفض منطقة الاحتجاج.

قطاع الكهرباء في تجمع المهنيين السودانيين يعلن دخوله في عصيان مدني شامل حتى سقوط "بقايا نظام الجوع والدماء"

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى إلى 13 بينهم طفل، وتم تأكيد إصابة أكثر من 116 وجاري حصر المزيد من القتلى والجرحى.

المفوضية الأوربية: نطالب المجلس العسكري بالتصرف بمسؤولية والتسريع بتسليم السلطة للمدنيين.

المفوضية الأوربية: نطالب المجلس العسكري في السودان بالكف عن استعمال القوة ضد المتظاهرين.

تجمع المهنيين السودانيين: بنك السودان المركزي يعلن العصيان المدنى لحين إسقاط المجلس الدموى وتحقيق مطالب الثورة.

تجمع المهنيين السودانيين: لجنة المعلمين تؤكد وقف التفاوض وتنفيذ العصيان المدني الكامل وتدعو إلى التظاهر السلمي.

حزب الأمة الفيدرالي: نعلن انحيازنا الكامل لخيار السودانيين في العصيان المدني.

وزير الخارجية البريطانية يقول إن المجتمع الدولي سيقوم بمحاسبة المجلس العسكري عن أحداث اليوم.

وزير الخارجية البريطانية: المجلس العسكري في السودان يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأفعال.

وزير الخارجية البريطانية: الاعتداء على المعتصمين خطوة مشينة لن تقود إلا إلى الانقسام والعنف.

وزير الخارجية البريطانية يعلن إدانته لهجوم القوات الأمنية السودانية على المعتصمين في الخرطوم.

الخارجية المصرية تدعو الأطراف في السودان للهدوء وضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات.

قوى الحرية والتغيير تقول إن منطقة الاعتصام لا يوجد بها إلا أجساد القتلى الذين لم يستطيعوا إجلاءهم.

قوى الحرية والتغيير: نناشد الشرفاء في القوات المسلحة القيام بواجب حماية الشعب من مليشيات المجلس الانقلابي.

قوى الحرية والتغيير: سنقدم قادة المجلس العسكري لمحاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة.

قوى الحرية والتغيير: المجلس العسكري لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب وقادته يتحملون مسؤولية إراقة الدماء.

قوى الحرية والتغيير: نناشد المجتمع الإقليمي والدولي عدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة السودانيين.

قوى الحرية والتغيير تعلن وقف التفاوض مع المجلس العسكري والبدء بالإضراب السياسي والعصيان المدنى الشامل والمفتوح لحين إسقاط النظام.

قوى الحرية والتغيير تعلن ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم إلى 13.

حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تدين فض اعتصام القيادة بالقوة المفرطة.

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 9 وعدد القتلى في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنيًا.

لجنة أطباء السودان: قوات المجلس العسكري أطلقت الذخيرة الحية داخل مستشفى شرق النيل المرجعي.

تجمع أساتذة الجامعات: فض الاعتصام ردة وخيانة عظمى للثورة السودانية وندعو للخروج وإعلان الإضراب والعصيان المدني حتى سقوط المجلس العسكري.

المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية للجزيرة: من المستحيل الحديث عن المفاوضات حاليا.

المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية للجزيرة: نتابع التطورات الأخيرة بقلق شديد ونرفض استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية للجزيرة: ما جرى استفزاز وتصعيد يؤدي لتوسيع الصراع والانقسامات.

المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية: المجلس الدولي سيحاسب المجلس العسكري على تصرفاته بالسودان.

المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية: ندين الهجوم على المتظاهرين السلميين من جانب القوات السودانية.

تجمع الطيارين السودانيين: نعلن العصيان المدني الشامل دون أي استثناء لأي رحلات جوية.

قوى إعلان الحرية والتغيير تدعو لإنشاء متاريس بكل شوارع الخرطوم والأقاليم والخروج في مسيرات.

قوى إعلان الحرية والتغيير: ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري من خلال تصعيد العمل الثوري السلمي.

قوى إعلان الحرية والتغيير: المجلس الانقلابي كشف عن وجهه الحقيقي وغدر بالآلاف من المعتصمين.