السودان: العسكري "يأسف" لفض الاعتصام ويدعو للتفاوض مجددًا

أعرب المجلس العسكري السوداني، الإثنين، عن أسفه لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، مجددا الدعوة للتفاوض للتوصل إلى التحول المنشود.

جاء ذلك في بيان للمجلس العسكري نشره على حسابه في "تويتر" عقب فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم صباح اليوم وسقوط 13 قتيلا وإصابة العشرات.

العسكري "يأسف" لتطور الأوضاع ويدعو للتفاوض: