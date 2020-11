السودان: إدانة دولية وردود فعل واسعة على فض اعتصام الخرطوم

أكد قادة الاحتجاج في السودان، أن قوات الأمن تمكنت من فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، منددين ب"الجريمة والمجزرة" التي راحت ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

خلو ساحة الاعتصام.. إلا من "جثث الشهداء"

السفارة الأمريكية بالخرطوم:

مصر تطالب بضبط النفس:

الاتحاد الأوربي يحث على الهدوء ويدعو إلى تحول ديمقراطي:

Condemn the attack on protestors by Sudanese security forces. This is an outrageous step that will only lead to more polarisation and violence. 1/2

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) June 3, 2019