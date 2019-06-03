"الثلاثاء" أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

أعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والعراق واليمن وتركيا ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن، الإثنين، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
فيما أعلنت مصر الأردن وفلسطين وسوريا وليبيا أن، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان لعدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
التفاصيل:
- أفادت المحكمة العليا السعودية بثبوت رؤية هلال شهر شوال؛ لذا فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.
- أعلنت وزارة الأوقاف القطرية، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن الثلاثاء هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر.
- قالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في بيان، إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.
- في العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.
- أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان، والثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
- أعلن مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال هو الثلاثاء، وعليه فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".
- أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (تأست عام 1963) أن الثلاثاء هو أول أيام العيد.
- أعلن مفتي مصر، شوقي علام، مساء الإثنين، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد.
- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، قال في تصريح صحفي، إنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه يكون الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.
- أعلن مفتي الأردن، محمد الخلايلة، خلال احتفال ديني، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون الأربعاء هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر لسنة 1440 ه.
- دار الإفتاء الليبية أعلنت أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عبد الفطر المبارك.