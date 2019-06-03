"الثلاثاء" أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

أعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والعراق واليمن وتركيا ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن، الإثنين، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلنت مصر الأردن وفلسطين وسوريا وليبيا أن، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان لعدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

التفاصيل:

أفادت المحكمة العليا السعودية بثبوت رؤية هلال شهر شوال؛ لذا فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.

أعلنت وزارة الأوقاف القطرية، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن الثلاثاء هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر.

غداً الثلاثاء الأول من شهر شوال 1440هـ، 4/6/2019 هو أول أيام عيد الفطر المُبارك . وكل عام وأنتم بخير #وزارة_الأوقاف — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) June 3, 2019

قالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في بيان، إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

في العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.

عاجل| ديوان الوقف السني في #العراق يعلن أن غدًا الثلاثاء هو أيام #عيد_الفطر_المبارك — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 3, 2019

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان، والثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

أعلن مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، ​في بيان، أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال هو الثلاثاء، وعليه فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".

أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (تأست عام 1963) أن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

أعلن مفتي مصر، شوقي علام، مساء الإثنين، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد.