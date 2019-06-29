3 أمريكيين يعترفون بالتخطيط لمهاجمة بلدة للمسلمين بنيويورك

أقر ثلاثة أمريكيين بالذنب في التهم الموجهة إليهم بالتخطيط لمهاجمة بلدة يسكنها مسلمون بولاية نيويورك الأمريكية باستخدام عبوات ناسفة.
التفاصيل:
- في يناير/ كانون الثاني الماضي قُبض على الرجال الثلاثة وطالب يبلغ من العمر 16 عاما واتُهموا بالتخطيط لمهاجمة بلدة إسلامبرغ التي يقطنها مسلمون.
- قالت الشرطة إن المتهمين تمكنوا من الحصول على 23 بندقية وثلاثة عبوات ناسفة محلية الصنع.
- كشف المحققون عن المؤامرة بعد أن أبلغ أحد الطلاب أنه سمع تعليقا مشبوها في غرفة الغداء.
- اعترف فينسنت فيترومايل (20 عاما) بأنه مذنب في محاولة حيازة إجرامية للسلاح من الدرجة الأولى، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و12 سنة.
- أقر براين كولانيري (20 عاما) وأندرو كريسل (19 عاما) بأنهما مذنبان في التآمر بارتكاب جريمة تتصل بالإرهاب، حيث يواجه كل منهما عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 4 سنوات و12 سنة.
- ماثيو شوارتز، مساعد ممثل الادعاء في المنطقة قال في تصريحات للصحفيين أمام قاعة المحكمة: "السيد كولانيري والسيد كريسل اعترفا بالتآمر واعترفا بالاتفاق على قتل أفراد من المسلمين في إسلامبرغ. والسيد فيترومايل اعترف بدوره في الحصول عل المتفجرات المختلفة".
- محامو فيترومايل وكولانيري قالا إن اتفاق الإقرار بالذنب مشروط بعدم توجيه اتهامات فيدرالية ضد موكليهم.
- ما تزال قضية المتهم البالغ من العمر ستة عشر عاما جارية في محكمة للأحداث.
خلفية:
- إسلامبرغ بلدة صغيرة في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك.
- تأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين ذوي الأصول الأفريقية.
- واجهت البلدة اتهامات متكررة من اليمين الأمريكي المتطرف بأنها ساحة لتدريب الإرهابيين.
- رغم نفي الشرطة وسكان البلدة هذه المزاعم فإنها استمرت رائجة على مواقع اليمين المتطرف ووسائل التواصل الاجتماعي.
- كانت إسلامبرغ هدفا لهجوم سابق، ففي عام 2017 عوقب رجل من ولاية تينيسي الأمريكية بالسجن نحو 20 عاما بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة البلدة.