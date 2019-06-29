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هي السابعة.. جولة محادثات جديدة بين طالبان وأمريكا بالدوحة

ممثل الوفد الأمريكي زلماي خليل زاد ووفد طالبان أثناء مفاوضات سابقة بالعاصمة القطرية الدوحة
ممثل الوفد الأمريكي زلماي خليل زاد ووفد طالبان أثناء مفاوضات سابقة بالعاصمة القطرية الدوحة
29/6/2019

بينما تنطلق جولة محادثات جديدة بين ممثلين من الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر، ضمن المساعي الأمريكية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان.

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية، السبت، إن مسلحي حركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن 26 فردا من ميليشيا موالية للحكومة في شمال البلاد، السبت، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم باجلان.

وقالت الحركة إنها قتلت 28 من أفراد الميليشيا الموالية للحكومة وأصابت 12.

الجولة السابعة من المفاوضات
  • تشهد العاصمة القطرية الدوحة الجولة السابعة من المفاوضات بين المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي حركة طالبان.
  • قالت مصادر مقربة من حركة طالبان إنه في الجولة السابعة تم الاتفاق على تعيين جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتقديم طالبان ضمانات بعدم استخدام الأراضي ضد الآخرين كما يُتوقع توقيع الاتفاقية بين الطرفين.
  • نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر حكومي أن هذه الجولة ستناقش مسودة الاتفاقية بين الطرفين وآلية بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
  • لكن الحركة نفت الجلوس مع الحكومة الأفغانية في ظل وجود القوات الأجنبية في أفغانستان.
  • المتحدث باسم المكتب السياسي لـ "طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، قال لوكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأمريكية إن فريق التفاوض التابع للحركة، سيعقد "محادثات مفتوحة" مع المبعوث الأمريكي للسلام زلماي خليل زاد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الجولة التي تستضيفها أيضاً الدوحة بعد يومين من وصول الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى باكستان لإجراء محادثات تهدف إلى الحصول على مساعدة إسلام آباد في حث طالبان على الجلوس مع الحكومة الأفغانية.

وستكون تلك سابع جولة محادثات بين قادة "طالبان" والمسؤولين الأمريكيين، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

بدء المناقشات:
  • الثلاثاء الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بدء مناقشات مع ممثلي حركة طالبان، حول الوجود العسكري الأجنبي في أفغانستان.
  • أضاف بومبيو، خلال زيارته لأفغانستان، أن "كل الأطراف متفقة على أن وضع اللمسات الأخيرة على تفاهم بين واشنطن وطالبان، سيفتح الباب أمام حوار بين الأفغان".
  • تابع: "أوضحنا لحركة طالبان، أننا مستعدون لإخراج قواتنا من أفغانستان، إلا أننا لم نتفق بعد على جدول زمني لذلك".

وتشهد أفغانستان، منذ سنوات، مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر "طالبان" من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية، وطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ومؤخرا، سعت واشنطن إلى فتح نوافذ حوار مع الحركة بهدف إنهاء دوامة العنف.

وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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