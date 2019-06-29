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ترمب يود لقاء زعيم كوريا الشمالية "دقيقتين" ليقول له مرحبا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
29/6/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مطلع هذا الأسبوع في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

وترمب موجود في أوساكا باليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين ومن المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق السبت. ومن المقرر أن يغادرها يوم الأحد ويعود إلى واشنطن.

سأقابله عند المنطقة المنزوعة السلاح:

  • قال ترمب على "تويتر": "أثناء وجودي هناك إذا رأي زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا".
  • ترمب: "إذا جاء إلى هناك سنرى بعضنا لمدة دقيقتين هذا كل ما نستطيع ولكن هذا سيكون أمرا طيبا".
  • أضاف أنه وكيم "على وفاق بشكل جيد جدا".
  • قال ترمب للصحفيين، السبت، إن كيم أرسل إليه بطاقة معايدة بمناسبة عيد ميلاده وإن ترمب بعث إليه برسالة في المقابل.
  • ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن رسالة ترمب كانت ذات "مضمون ممتاز" وأن كيم "سيفكر بجدية فيها" دون توضيح تفاصيل.

وكان ترمب قد قال علانية من قبل إنه تلقى "رسالة جميلة" حارة للغاية من كيم. ولم يكشف ترمب عن مضمون الرسالة ولكن مسؤولا بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه وصف الرسالة بأنها "منمقة للغاية".

وقال ترمب قبل توجهه لقمة العشرين إنه لا يتوقع الاجتماع مع كيم خلال هذه الزيارة.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي إن تبادل ترمب وكيم الرسائل في الآونة الأخيرة عزز آمال استئناف المحادثات ووصف ذلك بأنه "احتمال حقيقي للغاية".

واشنطن مستعد للمحادثات:

  • نقلت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون قوله إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع بيونغ يانغ لمتابعة اتفاق توصل إليه البلدان في العام الماضي لنزع السلاح النووي.
  • أضافت الوزارة أن بيجون قال لنظيره من كوريا الجنوبية لي دو هون إن واشنطن تريد إحراز تقدم "متزامن ومواز" بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع قمة عقد بين ترمب وكيم في سنغافورة العام الماضي.
  • اتفق الجانبان على إقامة علاقات جديدة والعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

لكن المفاوضات توقفت منذ انهيار اجتماع قمة ثان في فيتنام في فبراير/ شباط الماضي بعد اخفاق الجانبين في تضيق هوة الخلافات بين مطالب الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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