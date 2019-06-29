ترمب يرد على تشكيك كارتر في شرعيته: كان رئيسا مريعا!

رفض الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترمب اليوم السبت تشكيك الرئيس السابق جيمي كارتر في شرعية رئاسته، واصفا كارتر بأنه كان "رئيسا مريعا".

التفاصيل:

في تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان قال ترمب إنه فوجئ بتصريح كارتر الذي قال فيه إن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 ساهم في وصول ترمب إلى البيت الأبيض.

ترمب قال: "انظر، لقد كان رجلا لطيفا (لكنه) كان رئيسا مريعا. إنه ديمقراطي، وهذه نقطة نقاش نموذجية. إنه موال للديمقراطيين.. كما يفهم الجميع الآن، لقد فزت، ليس بسبب روسيا، وليس بسبب أي شخص، سواي أنا".

أضاف ترمب أنه يشعر بالسوء حيال كارتر بسبب ما وصفه بالطريقة التي يعامل بها داخل الحزب الديمقراطي.

ترمب: "لقد جرى الاستغناء عنه تماما. إنه مثل الرئيس المنسي. وأنا أفهم لماذا يقولون ذلك. لأنه لم يكن رئيسا جيدا".

ماذا قال كارتر؟

كان كارتر (94 عاما) يتحدث خلال مناقشة حول حقوق الإنسان في ولاية فرجينيا الأمريكية يوم الجمعة حين قال إنه "لا شك أن الروس تدخلوا" في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

كارتر أضاف أن هذا التدخل "رغم أنه لم يتم تحديد مقداره فإنه إذا تم التحقيق فيه بشكل كامل فإنه سيظهر أن ترمب لم يفز بالفعل في الانتخابات عام 2016. لقد خسر الانتخابات وجرى تعيينه في المنصب لأن الروس تدخلوا نيابة عنه".

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