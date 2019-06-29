ترمب: تركيا مظلومة في صفقة إس400 وأردوغان يستبعد العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولم تلق معاملة عادلة عندما طلبت شراء منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترمب، السبت، قبيل اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين، بمدينة أوساكا اليابانية.

ماذا قال ترمب؟

أشار ترمب إلى أنه لم يتم السماح لتركيا بشراء منظومة باتريوت في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

أكد أن إدارته الحالية تبحث عن حلول مختلفة بشأن شراء أنقرة لصواريخ "إس 400" الروسية.

ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا في حال شرائها المنظومة الروسية، أجاب ترمب: "الرئيس أردوغان أراد شراء باتريوت من إدارة أوباما، ولم يُسمح بذلك، والتعامل مع تركيا لم يكن عادلا في عهد أوباما".

أضاف: "إنها (إدارة أوباما) لم تبع له (الرئيس التركي) ولم تسمح له بشراء ما أراد شراءه وهي (منظومة) باتريوت، وعندما اشترى شيئا آخر، يقولون الآن إنهم سيبيعون له باتريوت".

تابع: "لذلك أقول لكم إنه (الرئيس التركي) عضو في الناتو، وهو شخص جمعتني به صداقة، وعليكم التعامل بعدل (مع تركيا)".

أردف: "لا أعتقد أنه تم التعامل معه بعدل".

أشار إلى أن مسألة "إس 400" قضية معقدة، وأنهم يبحثون عن حلول مختلفة، مضيفا: "عليكم أن تكونوا عادلين (تجاه تركيا)".

أوضح: "تركيا صديقة للولايات المتحدة، وقمنا معا بأعمال رائعة. كما أنها شريك تجاري كبير لنا".

استطرد: "سنعمل على زيادة حجم التجارة. 75 مليار دولار مبلغ قليل جدا بالنسبة إلى حجم التجارة البينية. ينبغي أن يتجاوز مئة مليار بكثير".

أشار إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تتقدم بالتدريج، مضيفا: "نهدف إلى رفع حجم التجارة 4 أضعاف. لدى تركيا الكثير من الإنتاج والمنتجات. وعلاقاتنا في تطور على الصعيد العسكري أيضا".

أكد أنه ينتظر من تركيا عقد صفقات عسكرية بكميات أكبر من الولايات المتحدة.

ذكر ترمب، أنه سيزور تركيا، من دون أن يحدد تاريخا معينا للزيارة.

العقوبات الأمريكية ضد تركيا غير واردة: