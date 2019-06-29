ترمب: تركيا اضطرت لشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية إس-400

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اجتماعًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية استمر لمدة 35 دقيقة.

تركيا مضطرة:

تطرق ترمب إلى الخلاف الناشب بعد قرار أنقرة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية إس-400.

ترمب قال إنه لم يُسمح لتركيا بابتياع صواريخ باتريوت الأمريكية فسعت وراء صواريخ أس 200 وأس 400 لأن إدارة أوباما لم تسمح لها باقتناء صواريخنا.

ترمب: لا جدال أن الأمر كله مشكلة وإننا ننظر في الحلول الممكنة.

ترمب: تركيا عضو في حلف الأطلسي وصديق لنا منذ مدة وشريك تجاري كبير لا يجوز التعامل مع تركيا بالأسلوب الذي اتبعته إدارة أوباما.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عددا من القضايا مثل التعاون الدفاعي و"إس 400″، والوضع بسوريا والتجارة.

وأوضح البيان أن الرئيسين تناولا سبل تطوير التجارة المتبادلة، وتحقيق الأهداف المشتركة في سوريا.

وأردف: "الرئيس ترمب أعرب في اللقاء عن قلقه بشأن منظومة إس 400 للدفاع الجوي التي ستستلمها تركيا من روسيا".

كما لفت البيان إلى أن ترمب "شجع تركيا على العمل مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي الذي من شأنه تعزيز حلف الناتو".

وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس أردوغان.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في صفقة إس-400.

لكن تركيا رفضت هذه التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ماذا قال أردوغان؟

أعرب عن ثقته الكبيرة في استمرار التعاون بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة، بفضل الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.

أشار إلى أهمية اجتماعه مع ترامب على هامش القمة.

قال: "لدينا الآن حملة لبلوغ ذروة التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة، المتمثلة بـ 75 مليار دولار".

أضاف: "هناك أيضًا خطوات اتخذناها وسنتخذها حيال الصناعات الدفاعية، ولكن قبل كل شيء لدينا شراكة استراتيجية".

شدّد على أن هذه الشراكة الاستراتيجية تشجع على التعاون في العديد من المجالات بين البلدين.

أردف: "ثقتي كبيرة في استمرار تعاوننا بنفس الشكل خلال المرحلة القادمة".

حضر الاجتماع من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، فضلا عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، وجودت يلماز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

اجتماع أردوغان وبوتين