انتقادات لملكة هولندا لاجتماعها مع ولي العهد السعودي

انتقدت مسؤولة في الأمم المتحدة ونواب هولنديون السبت الملكة ماكسيما بسبب اجتماع عقدته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

التفاصيل

أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء: من الواضح أن الملكة الهولندية لم تطرح مسألة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع الأمير السعودي.

كالامار: عدم طرح المسألة أمر "أكثر من محبط".

كالامار: مسألة لقائها بهذا الرجل أمر وبقاؤها صامته أمر آخر.

جاءت تصريحات كالامار بعد انتقادات من النادر صدورها من النواب الهولنديين لأحد أفراد الأسرة الملكية.

نواب في البرلمان الهولندي قالوا إنهم سيناقشون الأمر في جلسة للبرلمان يوم الإثنين.

شورد شوردسما، نائب عن حزب دي-66 المنتمي للوسط والذي يشارك في الائتلاف الحاكم في البلاد، في بيان نشره على تويتر "أيا كان من وافق على إجراء ذلك النقاش بين ماكسيما وولي العهد السعودي لا يفقه شيئا عن الدبلوماسية وليست لديه أي دراية بالعلاقات العامة الجيدة".

القصر الملكي يدافع

سمو ولي العهد، يلتقي ملكة هولندا على هامش قمة مجموعة العشرين. #محمد_بن_سلمان_في_مجموعة_العشرين pic.twitter.com/OhocFVGHDa — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 28, 2019

القصر الملكي الهولندي أكد انعقاد الاجتماع.

بيان للقصر الملكي: كان لزاما على الملكة لقاء ولي العهد لأن السعودية ستستضيف القمة القادمة لمجموعة العشرين.

تركزت كلمة الملكة ماكسيما، وهي أرجنتينية تزوجت في 2002 من ولي العهد الهولندي آنذاك، في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان على تمكين النساء.

نشر مركز التواصل الدولي السعودي على حسابه على تويتر صورة للقاء ولي العهد بالملكة وكتب في التعليق "الكثير من الموضوعات كانت على الطاولة" خلال المحادثات بينهما.

اتهامات كالامار لولي العهد السعودي

كانت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي قالت إن التحقيق الذي أجرته بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أظهر ضلوع مسؤولين كبار بمن فيهم ولي العهد السعودي.

كالامار: التحقيق وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي بمن فيهم ولي العهد السعودي.

كالامار: لا شك لدي في أن هناك ضرورة لإجراء تحقيق واسع بشأن مقتل خاشقجي والسعودية مسؤولة عن ذلك.

كالامار: سعود القحطاني تولى قيادة فريق قتل خاشقجي ولم يتم اتهامه حتى الآن.

كالامار: توصلنا إلى خلاصة أنه تم تنظيف مسرح جريمة اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كالامار: قمة العشرين يجب أن تبحث جريمة مقتل خاشقجي وتحديد مسؤولية السعودية عنها.

كالامار: الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق التحقيق تشير إلى أن قتل خاشقجي شكّل عملية إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وعلى الأرجح عملية تعذيب تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليتها.

خلفيات