البحرين تهاجم قطر بسبب وثائقي لـ "الجزيرة"

هاجمت البحرين دولة قطر بسبب "فيلم وثائقي" تعتزم الجزيرة بثه قريبا ولم يعرض منه سوى مقطع صغير يحوي مقتطفات من كلمة لعاهل البحرين.

ما خفي أعظم

مجلس الشورى ومجلس النواب البحرينيين نشرا بيانا مشتركا بشأن " تعمد النظام القطري التدخل السافر في الشأن البحريني".

البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية قال: " أكد مجلس الشورى ومجلس النواب الممثلان عن الشعب البحريني رفضهما التام لاستمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل."

هاجم البيان قناة الجزيرة الإخبارية وبرنامج "ما خفي أعظم" الذي وصفه بـ "البرنامج المغرض" بسبب فيلم تسجيلي قال البيان إنه "يهدف لإثارة الفتن في المجتمع البحريني".

البيان: "نؤكد رفضنا التام لتدخل قناة الجزيرة القطرية السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين".

البيان: "تقتات هذه القناة المسمومة على بث الفتن في المجتمعات بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجنداتٍ سافرة لا تخدم إلا الإرهاب الايراني في المنطقة."

البيان: " ندعو دولة قطر إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية والتفكير في إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية والإيفاء بوعودها تجاه شعبها الذي يتطلع للديمقراطية."

وثائقي ما خفي أعظم