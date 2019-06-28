وول ستريت: الهجوم على أنبوب النفط بالسعودية مصدره العراق

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الطائرات المسيرة التي استهدفت أنابيب النفط بالسعودية في مايو/أيار الماضي انطلقت من العراق وليس اليمن كما كان يعتقد سابقا.

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